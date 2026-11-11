Un fan a recréé le taxi volant du Cinquième Élément en LEGO : la marque examine encore son projet

Le taxi jaune que Bruce Willis pilote dans Le Cinquième Élément a été recréé en briques par MarinBrickDesign. Le 9 novembre, LEGO Ideas a annoncé que le projet resterait en examen après sa première sélection de 2026. Pour les fans du film de Luc Besson, c’est l’occasion de regarder de près ce que le créateur a déjà réussi à reproduire.

Le détail qui trahit le taxi de Korben Dallas

La carrosserie jaune suffit presque à reconnaître la voiture. Le créateur y ajoute la bande à damier noir et blanc, la calandre en fer à cheval et les courbes grises sous la carrosserie. Sur les vues de présentation, le taxi est surélevé. Ce choix de mise en scène évoque la circulation à plusieurs étages du New York futuriste du film.

Le projet de MarinBrickDesign prévoit aussi deux figurines, Korben Dallas et Leeloo, qui peuvent prendre place dans l’habitacle. Un Multipass complète la scène. Ces détails racontent une rencontre précise du film : le personnage de Milla Jovovich tombe dans le taxi de Korben, et la course de ce dernier change aussitôt de destination.

Ce que LEGO a décidé le 9 novembre

Dans une sélection qui réunissait 97 projets, trois créations ont obtenu le feu vert de LEGO. Le taxi a rejoint les propositions pour lesquelles l’équipe a besoin de plus de temps. Le constructeur n’a pas précisé la raison de cet examen prolongé.

Le contraste se voit bien avec le Ranger d’Interstellar, retenu lors de la même sélection. Le vaisseau a déjà franchi l’étape qui permet de préparer un coffret. Le taxi attend encore cette décision. Même en cas d’accord, LEGO pourrait retravailler la construction ou le choix des figurines avant de présenter le produit final.

Que peut-on attendre si l’on veut l’exposer chez soi ?

Pour l’instant, les images montrent la proposition du fan. Aucun prix, aucune date de sortie en France et aucune précommande n’accompagnent le résultat du 9 novembre. Si vous suivez le projet pour les personnages autant que pour la voiture, le prochain détail à surveiller sera le contenu d’une éventuelle boîte. Dans le modèle actuel, c’est justement l’habitacle qui fait la différence : il permet de retrouver la scène du film à l’intérieur du taxi.

Photo de couverture : le taxi du film exposé au Centquatre à Paris en 2015. Tangopaso / Wikimedia Commons, image recadrée sous licence CC BY-SA 3.0.