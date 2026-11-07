Tomb Raider: Legacy of Atlantis : faut-il avoir joué aux anciens jeux pour retrouver Lara Croft ?

Non, vous n’avez pas besoin de terminer les anciens Tomb Raider pour jouer à Legacy of Atlantis. Ce nouvel épisode reprend l’aventure fondatrice de 1996 et la réinvente pour les machines actuelles. Si vous connaissez seulement Lara Croft de nom, ou si votre dernier souvenir remonte à la première PlayStation, vous pouvez donc envisager ce retour sans vous imposer des dizaines d’heures de rattrapage.

La confusion est compréhensible. Entre les épisodes numérotés, les remasters et le jeu de 2013 lui aussi appelé Tomb Raider, le nom de la série ne suffit plus à savoir par où entrer. Pour choisir, il faut surtout distinguer trois expériences : découvrir une aventure reconstruite, retrouver les jeux classiques ou suivre les débuts de la Lara de 2013.

Legacy of Atlantis repart de l’aventure de 1996

Le point de départ est une chasse aux fragments du Scion, un artefact qui entraîne Lara dans plusieurs régions du monde. Le Pérou, la Grèce et l’Égypte font partie des lieux annoncés. Inutile d’aller lire le dénouement de l’original pour comprendre ce principe : ce serait même se gâcher une partie de la découverte.

Les développeurs s’adressent explicitement aux nouveaux joueurs comme aux habitués. Dans leur présentation du jeu sur PlayStation Blog, ils expliquent que les environnements et les énigmes sont reconstruits. Il ne s’agit donc pas simplement de relancer le programme de 1996 avec des textures plus fines.

Pour un débutant, la conséquence est simple : l’histoire d’origine sert ici de point d’entrée. Pour un ancien joueur, connaître les lieux ne signifie pas nécessairement connaître la solution de chaque passage.

Remasters, jeu de 2013 : lequel faut-il vraiment connaître ?

Le jeu ou la collection Ce que vous y trouvez Faut-il y jouer avant Legacy of Atlantis ? Tomb Raider I–III Remastered Les trois premières aventures et leurs extensions, remises à disposition sur des machines modernes Non. C’est une façon de découvrir les classiques, pas un préalable. Tomb Raider (2013) Un récit des origines de Lara, après un naufrage sur une île japonaise Non. Son point de départ est différent de l’aventure de 1996 réinventée ici. Legacy of Atlantis Une nouvelle interprétation de la première aventure de Lara Vous pouvez commencer directement par ce jeu.

La collection I–III intéressera surtout celui qui veut connaître les jeux auxquels les anciens fans font référence. La terminer avant Legacy of Atlantis reste un choix de curiosité. Ce n’est pas un devoir à faire pour mériter de découvrir la série.

De son côté, le Tomb Raider de 2013 raconte une autre entrée dans l’univers de Lara. Si vous l’avez déjà terminé, vous connaissez le personnage et certains principes de l’aventure, mais il ne faut pas attendre de Legacy of Atlantis une simple reprise de son intrigue.

Les habitués ne retrouveront pas forcément les mêmes énigmes

Dans la Vallée perdue du Pérou, l’équipe annonce des espaces partiellement reliés entre eux, là où l’original enchaînait des salles plus cloisonnées. Le célèbre mécanisme à engrenages est lui aussi réinterprété. Cela change la manière d’aborder un lieu : une ancienne solution mémorisée ne décrit pas nécessairement le chemin à suivre dans cette version.

La modernisation touche également l’exploration et les combats. Elle ne permet pas, à elle seule, de promettre un jeu facile ou une assistance permanente. Le bon réflexe sera d’examiner les réglages disponibles au lancement plutôt que de confondre commandes modernisées et absence de difficulté.

Bande-annonce officielle — Tomb Raider.

Le meilleur point de départ dépend de ce que vous voulez retrouver

Vous voulez rencontrer Lara sans remonter toute une chronologie ? Legacy of Atlantis est conçu pour cela. Vous préférez comprendre pourquoi les joueurs parlent encore des premiers épisodes ? Les remasters permettent d’explorer cet héritage. Et si votre intérêt porte sur la fabrication de cette nouvelle héroïne, nous avons aussi détaillé le travail réalisé sur ses vêtements avant leur numérisation.

La sortie de Legacy of Atlantis est annoncée pour le 12 février 2027. En attendant, ne vous sentez pas obligé d’acheter plusieurs anciens épisodes : pour découvrir cette aventure, votre curiosité suffit. Gardez plutôt les surprises de l’histoire intactes.