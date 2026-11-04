Sentinel n’est plus une rumeur : Bethesda révèle le nom de son prochain Elder Scrolls. Ce qui est confirmé, et ce que l’annonce laisse encore ouvert.

The Elder Scrolls 6 s’appelle Sentinel : Bethesda officialise le nom, sans date de sortie

The Elder Scrolls VI: Sentinel est désormais le nom officiel du prochain grand RPG de Bethesda. Le studio l’a révélé le 3 novembre dans sa vidéo anniversaire, avant de publier le logo sur Xbox Wire. La rumeur a donc laissé place à une confirmation ; le calendrier de sortie, lui, reste ouvert.

La vidéo célèbre les quarante ans de Bethesda Game Studios. Après un retour sur Arena, Morrowind, Oblivion, Skyrim et les autres productions du studio, Todd Howard annonce qu’il est temps de dévoiler le véritable nom du sixième épisode.

Un nom confirmé, huit ans après la première annonce

L’existence du jeu avait été révélée en 2018. Plus de huit ans plus tard, le sous-titre lui donne enfin une identité publique plus précise. C’est le changement par rapport à la piste Sentinel que nous rapportions fin octobre, encore fondée sur des informations de presse.

Sur Xbox Wire, la communication du 3 novembre se limite à une image du logo. Elle ne fournit ni date de sortie, ni liste de plateformes, ni ouverture des précommandes. Inutile, donc, de transformer cette annonce de nom en promesse de lancement imminent.

Les fans qui attendaient de voir comment se jouera ce nouvel épisode doivent encore patienter : le logo ne permet pas de juger les combats, l’exploration ou les évolutions du moteur.

Skyrim reste une référence très présente chez Bethesda

La rétrospective apporte aussi un repère sur la place du précédent épisode. Dans la vidéo, Todd Howard explique que Skyrim demeure le jeu le plus joué du studio, quinze ans après sa sortie. C’est dans cet héritage que Sentinel va devoir trouver sa place.

Pour retrouver l’annonce sans passer par les montages et les théories, le passage consacré à Elder Scrolls VI commence vers la septième minute de la vidéo officielle des quarante ans de Bethesda.

Sources : Xbox Wire et Bethesda Softworks, 3 novembre 2026.