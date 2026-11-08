Tecno Camon 60 Pro 5G : son nom apparaît, la fiche photo reste à découvrir

Le Tecno Camon 60 Pro 5G est associé au numéro CO7 dans une inscription EEC.

Le Tecno Camon 60 Pro 5G est associé au numéro CO7 dans une inscription EEC. C’est l’élément concret rapporté par 91mobiles le 6 novembre : le nom et la référence permettent désormais de distinguer ce projet d’autres téléphones Tecno.

La mention 5G fait partie de l’appellation relevée. Elle ne révèle toutefois pas les fréquences prises en charge, et encore moins les conditions d’une éventuelle commercialisation française. Une certification dans cette base ne constitue pas une annonce européenne.

Pour la photo, ce premier relevé ne donne ni les capteurs ni les focales. Il est donc trop tôt pour annoncer un meilleur zoom ou un progrès en basse lumière. Les caractéristiques du Camon 50 Pro rappelées à côté de cette information concernent la génération précédente.

La prochaine information décisive sera une fiche attribuable au CO7 lui-même : elle permettra de savoir si Tecno modifie l’équipement photo, ou seulement d’autres composants. Pour comparer ensuite les fonctions et pas seulement les chiffres, notre comparaison batterie, recharge et poids du Galaxy A57 et du POCO X8 Pro montre les critères à séparer. Pour l’instant, aucun prix ni calendrier français ne peut être déduit de ce numéro de certification.