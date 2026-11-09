Tecno Camon 50 Ultra : son zoom attire l’œil, mais son vrai atout photo est ailleurs

Le téléobjectif 3x du Camon 50 Ultra est plus utile pour vos portraits que le zoom poussé à son maximum. Voici ce que ses appareils photo apportent réellement.

Le Tecno Camon 50 Ultra 5G possède un argument photo plus intéressant que son grossissement maximal : un véritable téléobjectif 3x de 50 mégapixels. Pour photographier un visage, un animal ou un détail sans se coller au sujet, cet appareil dédié compte davantage qu’un compteur de zoom poussé à son extrême.

La page mondiale du constructeur consultée le 9 novembre affiche désormais un « AI 100x SuperZoom ». Ce chiffre ne décrit pourtant pas un objectif capable de multiplier optiquement la focale par cent. Pour comprendre ce que le téléphone peut apporter à vos photos, il faut repartir de ses trois appareils et de leurs usages.

Le 3x correspond à un autre appareil photo

Le module principal associe un capteur de 50 mégapixels à une focale équivalente de 23 mm. Le téléobjectif dispose de son propre capteur de 50 mégapixels et d’une focale équivalente de 70 mm, avec une ouverture de f/2,4. Le rapport entre 70 et 23 est proche de trois : c’est de là que vient le 3x annoncé.

À ce niveau, le téléphone dispose donc d’une autre optique, plutôt que du seul agrandissement de l’image du module principal. Cela ne signifie pas qu’un objectif se déplace continuellement de 1x à 3x. Entre les cadrages des différents appareils, le logiciel intervient aussi pour produire les images intermédiaires.

Appareil Caractéristiques annoncées Usage à privilégier Principal 50 Mpx, équivalent 23 mm, f/1,8, stabilisation optique Scènes du quotidien et cadrage relativement large Téléobjectif 50 Mpx, équivalent 70 mm, f/2,4 Portraits avec du recul, détails éloignés Ultra grand-angle 8 Mpx, équivalent 14 mm, f/2,2 Bâtiments, paysages ou groupes quand le recul manque

Pour un portrait, le recul change autant que le zoom

Avec le cadrage plus serré du 70 mm, vous pouvez vous tenir plus loin tout en conservant un visage bien présent dans l’image. C’est utile lorsqu’un portrait pris de très près au grand-angle accentue les différences de taille entre le nez, les oreilles et l’arrière-plan.

Ce changement de perspective vient de la distance de prise de vue. Le téléobjectif permet de conserver un cadrage serré depuis cette nouvelle position ; il ne « répare » pas magiquement les proportions. Dans une petite pièce où vous ne pouvez pas reculer, le module principal peut rester le choix le plus pratique.

Les essais confirment l’intérêt du télé, avec des limites

Dans son test publié le 3 mars 2026, DXOMARK relève une bonne cohérence entre le téléobjectif et l’appareil principal, avec des détails préservés et un bruit contenu. L’ultra grand-angle se montre moins convaincant. Il s’agit de l’évaluation du laboratoire, pas d’un essai réalisé par Menow.

Le bilan signale aussi des variations d’exposition et de contraste, ainsi que des défauts de fusion ou de restitution des visages dans certaines images. Les traitements destinés à améliorer une photo peuvent donc eux-mêmes laisser des traces.

Ces résultats ne valident pas la qualité au grossissement maximal. Le détail conservé par un téléobjectif dans les cadrages testés ne permet pas de promettre une photo aussi précise à 100x.

Trois réflexes pour exploiter ce que le téléphone a vraiment

Commencez par le cadrage 3x pour un portrait en extérieur. Reculez suffisamment, puis vérifiez que le visage reste net. Si la place manque, revenez au principal plutôt que de couper le sujet.

Reculez suffisamment, puis vérifiez que le visage reste net. Si la place manque, revenez au principal plutôt que de couper le sujet. Comparez les fichiers, pas seulement l’aperçu. Regardez les yeux, les cheveux ou les lettres d’une enseigne dans la galerie. Un contour artificiellement accentué ne signifie pas que de nouveaux détails ont été capturés.

Regardez les yeux, les cheveux ou les lettres d’une enseigne dans la galerie. Un contour artificiellement accentué ne signifie pas que de nouveaux détails ont été capturés. Réservez les grossissements extrêmes aux situations où ils apportent réellement quelque chose. Un sujet immobile et une bonne lumière sont plus favorables qu’un animal en mouvement au crépuscule. Revenez à un cadrage moins serré si les textures deviennent pâteuses.

Pour un achat en France, reste à vérifier la référence régionale, les réseaux pris en charge, le vendeur et la garantie applicable : nous n’avons pas retrouvé de tarif officiel français permettant de conclure sur son rapport qualité-prix local. Et il ne faut pas transférer ces caractéristiques au Camon 60 Pro 5G dont le nom est apparu en certification. Ce sont deux modèles différents.

Visuel constructeur : TECNO.