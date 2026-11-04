Le transfert global se prépare au premier démarrage. Méthode locale, envoi sur serveur et sauvegardes déplacées : les points à vérifier avant de valider.

Passer de la Switch à la Switch 2 : le transfert à prévoir avant de terminer la configuration

Le transfert global vers une Nintendo Switch 2 se réalise pendant sa configuration initiale. Si vous comptez récupérer les profils et sauvegardes de votre ancienne Switch, mieux vaut donc préparer l’opération avant de terminer le premier démarrage. Nintendo propose deux méthodes, dont les conséquences sur l’ancienne console sont différentes.

Vous avez les deux consoles : privilégiez le transfert local

Gardez les consoles à proximité, branchez-les sur secteur et connectez-les à Internet. Mettez l’ancienne Switch à jour et préparez les identifiants du compte Nintendo utilisé pour lancer le transfert. Même si les données passent par une liaison locale, une connexion Internet reste nécessaire.

Sur la Switch 2, suivez la configuration jusqu’à l’écran de transfert et connectez-vous au même compte. Sur l’ancienne Switch, ouvrez Paramètres de la console → Console → Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2, puis suivez les instructions affichées sur les deux machines.

L’opération inclut tous les utilisateurs : prévenez les autres personnes qui partagent la console. Les profils sans compte Nintendo et les sauvegardes de jeux non compatibles avec le cloud sont déplacés et supprimés de la console source. Les sauvegardes compatibles appartenant aux profils liés à un compte peuvent y rester. Lisez donc le récapitulatif avant de valider : « transfert local » ne signifie pas « tout conserver en double ».

Vous vendez l’ancienne Switch avant d’avoir la nouvelle

Le transfert par serveur répond à cette situation, mais il réinitialise l’ancienne console et efface ses données. Ne le lancez pas comme une simple sauvegarde de précaution si vous souhaitez continuer à jouer dessus.

Les données sont conservées temporairement, pour une durée maximale d’environ un an. La date limite affichée par Nintendo fait foi : notez-la et récupérez les données sur la Switch 2 avec le compte qui a initié l’envoi, avant cette échéance. Si vous pouvez attendre d’avoir les deux machines, Nintendo recommande le transfert local.

La Switch 2 est déjà configurée ?

Pour refaire un transfert global, Nintendo indique qu’il faut recommencer la configuration après réinitialisation de la console cible. Avant d’envisager cette option, examinez plutôt le transfert individuel des sauvegardes si les comptes concernés sont déjà présents : vous éviterez de repartir de zéro inutilement.

Enfin, les jeux numériques doivent être téléchargés après le transfert. Et l’ancienne carte mémoire ne remplace pas ce travail : l’installation des jeux sur carte exige une microSD Express sur Switch 2.

Sources : assistance Nintendo France et guide Nintendo du transfert système.