La version 23.5.0 prépare l’envoi de produits eShop à un proche. La date annoncée est le 17 novembre et le groupe familial constitue la première limite à connaître.

Switch et Switch 2 : Nintendo prépare les cadeaux numériques, mais pas pour tous vos amis

Offrir un jeu numérique à un proche pourrait bientôt devenir plus simple sur Switch. La mise à jour 23.5.0 prépare une fonction de cadeaux dans le Nintendo eShop, sur Switch comme sur Switch 2. Elle ne permettra toutefois pas d’envoyer un jeu à n’importe quelle personne de votre liste d’amis : le destinataire devra appartenir à votre groupe familial Nintendo.

Les notes internationales de Nintendo datent le système du 9 novembre et prévoient l’activation des cadeaux après une mise à jour de l’eShop le 17 novembre. Installer le système aujourd’hui ne suffit donc pas à faire apparaître un service déjà utilisable.

La liste d’amis ne sera pas votre carnet de destinataires

Le groupe familial est une structure rattachée aux comptes Nintendo, distincte des profils présents sur une console. Il peut réunir jusqu’à huit comptes. Son administrateur gère l’ajout des membres depuis son compte Nintendo, dans la rubrique Groupe familial.

Deux personnes peuvent donc jouer régulièrement ensemble sans appartenir au même groupe. Inversement, les membres d’un groupe n’ont pas besoin d’utiliser tous la même console. Pour préparer un cadeau, le premier contrôle utile consiste à regarder quel compte appartient réellement au groupe, plutôt qu’à chercher simplement le surnom d’un ami dans la console.

Un abonnement familial Nintendo Switch Online utilise également ce groupe, mais il ne faut pas confondre les deux notions. Le groupe est l’organisation des comptes ; l’abonnement donne accès à des services payants. Les notes 23.5.0 ne précisent pas qu’un abonnement familial serait nécessaire pour offrir un produit.

Offrir un jeu n’est pas prêter sa carte virtuelle

Nintendo permet déjà de prêter certaines cartes de jeu virtuelles entre membres du groupe familial. La procédure actuelle repose sur la proximité des consoles au moment du prêt, puis sur une durée maximale de quatorze jours avant restitution automatique. Le propriétaire ne peut pas charger la carte qu’il a prêtée tant qu’il ne l’a pas récupérée.

La nouvelle annonce porte, elle, sur les cadeaux de produits eShop. Elle ne signifie pas que votre bibliothèque existante devient librement transférable, ni que vous pourrez donner un jeu déjà terminé comme une cartouche. Il faut attendre les conditions détaillées du cadeau pour connaître les produits éligibles et les éventuelles restrictions.

Deux vérifications à faire avant un achat destiné à quelqu’un d’autre

Vérifiez d’abord que vous sélectionnez le bon compte destinataire et une édition compatible avec sa console. Un produit exclusivement Switch 2 ne deviendra pas utilisable sur une Switch OLED parce qu’il a été reçu en cadeau.

Attendez ensuite que l’option soit effectivement proposée dans votre eShop avant de payer. Les notes américaines et australiennes citent le 17 novembre ; la page d’historique française consultée n’avait pas encore intégré la version 23.5.0. Le calendrier local et les règles de pays, de compte et de produit doivent donc être confirmés au lancement, particulièrement si les deux comptes ne sont pas enregistrés dans le même pays.

Si vous changez aussi de console, notre guide du transfert de données vers la Switch 2 détaille une opération distincte du cadeau ou du prêt de jeux.