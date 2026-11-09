Super Smash Bros : son créateur explique ce qui le pousserait à prendre sa retraite

Masahiro Sakurai parle bien de retraite, mais il n’annonce pas qu’il quitte le jeu vidéo. Interrogé le 7 novembre au festival des 40 ans de Famitsu, le créateur de Super Smash Bros. a expliqué ce qui pourrait un jour le convaincre d’arrêter. Pour l’instant, il dit toujours pouvoir travailler et recevoir des propositions.

Dans le compte rendu original de Famitsu, Sakurai raisonne à partir de deux critères : existe-t-il encore une demande pour son travail, et reste-t-il capable d’y répondre ? La disparition de l’un des deux l’amènerait à envisager la retraite. Il répondait à une question sur une chronique rédigée cinq ans plus tôt, dont il explique partager encore l’essentiel.

Il reconnaît néanmoins certains signes de fatigue, notamment au niveau des yeux. Il estime aussi rester capable d’écouter les autres et de faire évoluer son avis. Continuer à travailler implique donc, à ses yeux, de pouvoir encore s’adapter, au-delà de la seule endurance physique.

Changer de rôle ne signifie pas forcément cesser de créer

Sakurai ne présente pas la répétition des mêmes activités comme une fin en soi. Il évoque l’importance de passer à une autre étape et de réfléchir à ce qu’il peut apporter à l’industrie, comme lorsqu’il a ouvert sa chaîne pédagogique consacrée à la création de jeux.

Ses réflexions sur l’IA et les coûts de développement, exposées pendant le même événement, montrent un créateur toujours attentif à l’évolution du métier. Sa chaîne illustre une autre manière de contribuer : expliquer les décisions qui se cachent derrière un jeu et rendre cette expérience accessible à ceux qui commencent à créer. La transmission peut ainsi prendre une place différente de la direction quotidienne d’un projet.

Les fans de Smash Bros. ne peuvent pas en déduire l’organisation du prochain épisode : aucune passation ni date de départ n’a été présentée. Ce que Sakurai décrit est plus personnel. Même lorsque les propositions continuent d’arriver et que l’on sait encore y répondre, il reste à décider si l’on veut continuer de la même façon.