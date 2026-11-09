Le créateur de Super Smash Bros n’utilise pas l’IA, mais redoute aussi de prendre du retard

Le créateur de Super Smash Bros. n’a pas confié ses idées à une IA. Masahiro Sakurai explique qu’il n’utilise actuellement aucun outil génératif, même pour chercher des pistes de travail. Mais il refuse aussi de considérer que cette position suffira indéfiniment à protéger la création de jeux.

Le 7 novembre, pendant le festival des 40 ans de Famitsu, il a exposé le problème qui nourrit cette hésitation : fabriquer un jeu coûte toujours plus de travail, sans que son succès commercial garantisse de rentrer dans ses frais.

Ses jeux restent conçus sans IA générative

Dans le compte rendu de Famitsu, Sakurai précise que ses productions, dont Kirby Air Riders, n’ont pas employé cette technologie. Il estime encore obtenir de meilleurs résultats en élaborant les idées avec ses équipes. Il soulève également un problème de confiance : son utilisation ne doit pas se faire aux dépens du travail d’autrui.

Il ne suffit donc pas qu’une image soit réussie. La manière de l’obtenir et le respect des autres créateurs comptent aussi dans son raisonnement.

Le problème qu’il ne veut pas ignorer : des jeux très vendus peuvent perdre de l’argent

Sakurai évoque une production devenue si lourde que des ventes de plusieurs millions d’exemplaires peuvent ne pas suffire à équilibrer un projet. Pour lui, écarter tout examen de l’IA pourrait donc aussi entraîner un retard. Il n’indique cependant ni outil retenu, ni tâche qu’il aurait décidé de lui déléguer.

Sakurai avance ainsi lentement, sans donner de recette pour choisir les tâches concernées. Son inquiétude économique ne l’a pas conduit à abandonner ses réserves créatives : les deux problèmes restent à résoudre ensemble.

Pour les joueurs, l’enjeu dépasse la présence d’une image produite par un logiciel. Un studio doit pouvoir terminer son jeu et financer le suivant, tout en conservant les idées et les choix artistiques qui donnent envie d’y jouer. C’est cette tension, plutôt qu’une conversion à l’IA, que le créateur de Smash Bros. met sur la table.