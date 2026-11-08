Le test de Digital Foundry révèle deux compromis très différents avec et sans génération d’images. Voici ce qui change réellement dans Stellar Blade sur Switch 2.

Stellar Blade sur Switch 2 : ce réglage mérite un essai avant de garder les 60 fps

Stellar Blade sur Switch 2 peut afficher 60 images par seconde sans calculer 60 images complètes du jeu. Le portage utilise par défaut la génération d’images pour fluidifier le mouvement. Mais il propose aussi de la désactiver, et c’est une option qui mérite d’être essayée avant de garder les réglages d’origine.

L’analyse technique de Digital Foundry, relayée ce 8 novembre par Nintendo Life, décrit un portage meilleur qu’attendu, avec des compromis qui préservent l’allure du jeu. Elle montre aussi pourquoi le chiffre de 60 fps ne suffit pas à raconter ce que l’on ressent manette en main.

Les deux réglages ne produisent pas les images de la même façon

La génération d’images insère des vues intermédiaires entre celles calculées par le moteur. Dans Stellar Blade, elle transforme une base d’environ 30 fps en une sortie visant 60 fps. Le déplacement paraît ainsi plus continu. En revanche, ces images supplémentaires ne correspondent pas chacune à un nouveau calcul du jeu prenant en compte une nouvelle action du joueur.

C’est la distinction essentielle : une animation plus fluide ne signifie pas automatiquement des commandes aussi réactives qu’à 60 fps calculés nativement. Elle compte particulièrement dans un jeu où il faut lire une attaque puis parer ou esquiver au bon moment.

Sur Switch 2 Génération d’images activée Génération d’images désactivée Cadence relevée dans l’analyse Base d’environ 30 fps, sortie visant 60 fps Environ 35 à 45 fps Résolution interne en mode téléviseur Environ 540p Environ 648p Compromis à examiner Continuité du mouvement et éventuelles images imparfaites Mouvement moins régulier, sans images intermédiaires générées

Ces relevés, également détaillés par Nintendo Everything à partir du travail de Digital Foundry, ne sont pas des mesures réalisées par Menow. Les résolutions citées sont celles du rendu interne : elles ne désignent pas la définition finale envoyée au téléviseur, puisque le DLSS reconstruit ensuite l’image.

Autour de 40 fps ne veut pas dire un mode 40 fps verrouillé

La nuance évite une mauvaise surprise. Désactiver la fonction laisse le jeu osciller autour de 40 fps ; cela ne crée pas une cadence fixe garantie. Digital Foundry aurait justement préféré une option visant proprement 40 fps. En portable, l’affichage à rafraîchissement variable aide à accompagner les variations, selon l’analyse.

Avec la génération activée, les séquences d’exploration tiennent mieux l’objectif de 60 fps que certains combats et passages cinématiques. L’option ne fait donc disparaître ni les baisses de cadence ni toutes les limites du matériel.

Le bon choix se vérifie pendant un combat

Pour comparer utilement, reprenez le même affrontement avec les deux réglages. Regardez d’abord la lisibilité des mouvements d’Eve et des ennemis, puis la sensation au moment de parer. Un simple panoramique de caméra peut favoriser l’image la plus fluide sans révéler ce qui vous gênera pendant l’action.

Il n’y a pas à accepter aveuglément l’option affichant le plus grand nombre. Si la génération vous convient, elle apporte une présentation plus continue. Si elle vous dérange, le réglage désactivé constitue un vrai choix, avec sa propre contrepartie de fluidité.

La démonstration technique ci-dessous permet de voir les compromis avant de les juger sur votre console.

Pour les contenus inclus et les commandes particulières, notre présentation de Stellar Blade Complete Edition sur Switch 2 détaille les ajouts de cette édition.