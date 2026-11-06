Stellar Blade sur Switch 2 : quatre tenues Bayonetta et la pêche aux Joy-Con 2

Stellar Blade Complete Edition est sorti le 5 novembre sur Switch 2. Le jeu d’action de Shift Up réunit les collaborations NieR:Automata et Goddess of Victory: NIKKE et ajoute quatre tenues inspirées de Bayonetta. La version Nintendo utilise aussi les mouvements des Joy-Con 2 pour des activités comme la pêche.

Ce que contient l’édition complète

Les ajouts Bayonetta sont des tenues. Les collaborations NieR et NIKKE sont incluses dans l’édition, mais Nintendo précise que certains contenus se débloquent en progressant dans l’histoire. Il peut donc falloir avancer dans le jeu avant de les retrouver dans les menus. Voir le détail chez Nintendo France.

Une démo pour juger le confort en portable

La pêche est l’exemple donné par Nintendo pour illustrer les commandes par mouvement. Le jeu prend aussi en charge les modes portable, sur table et téléviseur. Si vous jouez surtout dans les transports, la démo permet de vérifier la lisibilité des combats et de l’interface sur le petit écran avant d’acheter.

La fiche française affiche 25,3 Go et indique le français parmi les langues prises en charge. Voir la fiche Nintendo et la démo.