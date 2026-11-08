Steam Deck : Epic Games prépare son lanceur pour SteamOS, mais Fortnite reste à part

Epic vise SteamOS pour son nouveau lanceur Linux. Le Steam Deck reste pourtant confronté à un autre obstacle pour Fortnite : son antitriche.

Retrouver sa bibliothèque Epic sur une machine sous SteamOS, sans installer Windows : c’est bien l’une des directions annoncées par Epic Games pour son nouveau lanceur. L’éditeur a confirmé à GamingOnLinux qu’il vise notamment SteamOS, Fedora, CachyOS et Omarchy. Mais cette ouverture ne signifie pas que Fortnite est désormais jouable sur un Steam Deck.

La distinction compte avant de télécharger quoi que ce soit. Le logiciel qui gère les jeux, la compatibilité de chaque titre et son système antitriche constituent trois chantiers différents. Un lanceur capable de s’ouvrir ne donne pas automatiquement accès à tout son catalogue.

SteamOS figure dans les projets d’Epic, le lanceur reste en Preview

Dans sa réponse publiée le 6 novembre par GamingOnLinux, Jake Jones, directeur de la communication d’Epic Games, confirme que plusieurs distributions sont visées. Il précise aussi que les formats de distribution sont encore en cours d’évaluation et annonce le retour d’AppImage au cours de novembre. Il ne donne pas de date de sortie d’une version stable pour SteamOS.

Pour le joueur, le format de téléchargement a une conséquence très concrète : un paquet prévu pour Debian ou Ubuntu ne constitue pas une procédure d’installation universelle pour toutes les machines Linux. Le nom SteamOS dans la feuille de route ne suffit donc pas à considérer le téléchargement du jour comme un installateur final pour la console de Valve.

Ce qui existe déjà, ce qui doit encore arriver

Élément État établi Conséquence pour un propriétaire de Steam Deck Nouveau lanceur Epic Version Preview disponible sur Linux depuis le 14 octobre Il s’agit d’un logiciel en test, pas d’une certification de tous les jeux Prise en charge de SteamOS Objectif confirmé à GamingOnLinux le 6 novembre Pas de calendrier stable annoncé dans cette confirmation Fortnite sur Linux Projet conditionné au travail sur Easy Anti-Cheat La présence du lanceur ne débloque pas le jeu à elle seule Easy Anti-Cheat Linux v2 sur Steam Deck Fonctions requises non prises en charge selon Epic Epic discute avec Valve ; aucune disponibilité acquise

Le point de départ est donc déjà réel : Epic a lancé sa Preview Linux le 14 octobre. Dans son annonce, l’entreprise décrit une nouvelle gestion de bibliothèque et des téléchargements. Les achats et la progression restent associés au compte Epic ; essayer un nouveau client ne crée pas une nouvelle collection de jeux.

Pourquoi Fortnite demande autre chose qu’un bouton Installer

Le blocage ne se réduit pas à l’affichage du lanceur. Un jeu en ligne doit également accepter l’environnement dans lequel il s’exécute. Epic prépare pour cela Easy Anti-Cheat Linux v2, avec des exigences de sécurité concernant notamment le démarrage et le noyau du système.

La documentation technique d’Epic répond directement à la question du Steam Deck : la machine ne prend pas en charge les fonctions requises par cette solution, et l’entreprise échange avec Valve dans l’espoir de la supporter plus tard. C’est un chantier annoncé, sans échéance fournie. Installer un autre client ou voir Fortnite apparaître dans sa bibliothèque ne résout pas cette incompatibilité.

Il faut aussi distinguer Fortnite et les autres jeux Epic. Un titre solo dépourvu de cet antitriche n’a pas les mêmes contraintes qu’un jeu compétitif protégé. À l’inverse, savoir qu’un jeu fonctionne sous Linux ne permet pas de généraliser à tous ceux qui utilisent un système antitriche.

Ce mouvement dépasse Epic : GOG prépare aussi son lanceur pour Linux, avec un calendrier et des contraintes propres à sa plateforme.

Avant de remplacer votre installation actuelle

Si vos jeux Epic fonctionnent déjà avec votre configuration habituelle, cette annonce ne vous oblige pas à tout réinstaller. Regardez d’abord les prérequis et le format proposés sur la page officielle de la Preview, puis vérifiez séparément la compatibilité des jeux auxquels vous voulez réellement jouer. Le lancement du client et l’arrivée dans une partie sont deux vérifications distinctes.

Pour un achat de Steam Deck motivé par Fortnite, la réponse demeure plus simple : cette confirmation sur SteamOS ne constitue pas un feu vert. L’étape décisive sera une annonce explicite sur la compatibilité du jeu et de son antitriche avec la machine, accompagnée de conditions d’installation utilisables par les joueurs.

Crédit photo : Valve.