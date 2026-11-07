Steam Deck : GOG prépare enfin son lanceur pour Linux, mais il faudra attendre 2027

GOG annonce une nouvelle génération de son lanceur GALAXY, avec une arrivée sur Linux en 2027. Une avancée attendue qui ne garantit pas la compatibilité de chaque jeu sur Steam Deck.

GOG GALAXY doit enfin arriver sur Linux en 2027. L’annonce concerne directement les joueurs qui utilisent ce système, et intéressera aussi les propriétaires de Steam Deck. Mais elle porte sur le lanceur : elle ne signifie pas que tous les jeux GOG vont soudain fonctionner sur la console de Valve.

Un nouveau GALAXY annoncé pour 2027

Sur sa page anniversaire, GOG présente une nouvelle génération de son application. L’entreprise promet une interface modernisée, davantage de personnalisation et un fonctionnement plus rapide. L’arrivée sur Linux fait partie des changements explicitement annoncés.

Le calendrier s’arrête pour l’instant à 2027. La page ne donne pas de jour de lancement. Elle propose une inscription pour être informé de la bêta ; cette liste d’attente ne constitue pas un accès immédiat à une version Linux disponible au téléchargement.

Pourquoi cela compte pour le Steam Deck

Le Steam Deck utilise SteamOS, un système fondé sur Linux. Un lanceur conçu pour Linux peut donc simplifier l’accès à une bibliothèque extérieure à Steam : le joueur aurait moins à dépendre d’une installation de l’application Windows pour retrouver son environnement GOG.

C’est toutefois une perspective pratique, pas une démonstration déjà réalisée avec ce futur client. GOG ne fournit pas, dans cette annonce, de garantie sur son ergonomie à la manette ou sur son intégration à l’interface du Steam Deck.

Le lanceur et les jeux restent deux questions différentes

Un client Linux sert à accéder à la bibliothèque et aux fonctions proposées par ce client. Il ne convertit pas automatiquement un jeu Windows en jeu Linux. Comme le montrent aussi les limites de SteamOS sur Mac, installer un environnement et faire fonctionner ses jeux sont deux étapes. La compatibilité reste à examiner titre par titre : version disponible, fonctionnement éventuel par une couche de compatibilité et commandes adaptées à la machine.

Avant de retenir cette annonce comme un motif d’achat d’un jeu pour Steam Deck, vérifiez donc ce jeu précis. La bonne nouvelle est l’engagement de GOG sur un client Linux ; la question de savoir à quoi vous pourrez jouer dépendra encore de votre bibliothèque.