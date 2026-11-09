Un brevet décrit une méthode pour rapprocher plusieurs comptes à partir des habitudes de jeu. Cela ne signifie pas que cette surveillance soit active sur PlayStation, ni qu’un bannissement soit automatique.

Sony imagine reconnaître vos comptes secondaires à votre façon de jouer à la manette

Changer de compte ne suffirait pas forcément à changer de profil aux yeux de cette technologie imaginée par Sony. Un dépôt de brevet décrit une méthode pour comparer les habitudes de jeu de plusieurs comptes et déterminer s’ils pourraient appartenir à la même personne.

Le document est une proposition technique. Il ne prouve pas qu’une fonction équivalente soit déjà utilisée sur PS5, ni qu’elle arrivera dans une prochaine mise à jour.

La façon d’appuyer sur les boutons comme indice

Le brevet porte le numéro US20260346147A1 et a été publié le 5 novembre 2026. Repéré notamment par Insider Gaming, et consultable dans son intégralité sur Justia, il décrit l’exploitation de données d’interaction : durée des pressions, délai entre les commandes ou habitudes de navigation dans les menus.

Le principe consiste à extraire des caractéristiques de ces interactions, puis à les comparer à celles associées à un autre compte. Une ressemblance suffisamment importante pourrait produire un signalement. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance du visage ou d’une demande de pièce d’identité, mais d’un rapprochement fondé sur le comportement.

Dans le texte du brevet reproduit par Justia, les exemples ne se limitent pas aux manettes : d’autres périphériques d’entrée sont envisagés. Il serait donc réducteur de présenter le projet comme un accessoire spécifique à acheter pour une console.

Le problème des joueurs expérimentés qui repartent de zéro

Dans les jeux compétitifs, un joueur peut créer un nouveau compte alors qu’il maîtrise déjà très bien le titre. Le classement de ce nouveau profil ne reflète pas immédiatement son niveau, ce qui peut déséquilibrer les parties contre des débutants.

Le dépôt envisage aussi d’estimer le niveau de jeu à partir de certaines interactions. L’objectif technique serait de donner à la plateforme des indices supplémentaires, sans attendre uniquement l’accumulation des victoires et des défaites.

Un signalement n’est cependant pas une preuve publique de triche. Posséder plusieurs comptes ne permet pas, à lui seul, de conclure qu’une règle a été enfreinte : tout dépend des conditions du jeu et de l’usage qui en est fait.

Les comptes partagés posent une question difficile

Une même console peut être utilisée par plusieurs personnes, et un même compte peut passer d’une main à l’autre. Avant de tirer une conséquence d’un rapprochement, il faudrait donc savoir comment le système traite ces situations et avec quel taux d’erreur.

Les articles consultés ne fournissent pas de résultats de validation permettant d’évaluer cette précision. Ils ne permettent pas non plus d’affirmer qu’une sanction serait déclenchée automatiquement.

Un brevet ne fixe aucun calendrier PlayStation

Sony décrit ici un procédé possible, pas une fonction disponible que les utilisateurs peuvent activer ou désactiver. Aucun calendrier de déploiement vérifié n’accompagne ce dépôt.

Pour les joueurs, la différence est essentielle : l’idée mérite un débat sur l’équilibrage des parties et les données collectées, mais elle ne justifie pas d’affirmer que la PlayStation reconnaît déjà les propriétaires de tous les comptes secondaires. Il faudra une annonce de Sony et des modalités concrètes pour savoir ce qui sera réellement mis en place.

Ce projet reste distinct du partage des jeux entre les comptes d’une même PS5, qui est une fonction déjà disponible. Le brevet décrit, lui, une méthode de rapprochement entre profils, sans annoncer sa mise en service.

Photo : fournie à la rédaction. Source documentaire : Sony Interactive Entertainment.