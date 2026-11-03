Snapseed 4.2 arrive : vos préréglages et LUT peuvent enfin suivre vos photos

Snapseed 4.2 déploie l’import de préréglages et de LUT sur Android et iOS, avec des Looks communautaires et de nouveaux outils de flou.

Retrouver ses couleurs préférées sans reconstruire tous ses réglages : c’est l’un des changements de Snapseed 4.2, dont le déploiement commence sur Android et iOS. L’équipe de l’application annonce l’importation de préréglages et de LUT, ces fichiers qui permettent d’appliquer une transformation des couleurs à une image.

La nouveauté concerne les photos déjà prises. Elle est distincte des modes de pose longue en préparation dans la caméra Snapseed, évoqués précédemment sur Menow. Il n’est donc pas nécessaire de confondre les deux annonces pour comprendre ce qu’apporte cette version.

Vos styles de retouche peuvent suivre vos photos

Dans son annonce publiée sur Reddit, l’équipe indique que l’import passe par « Manage Looks », dans le menu de la galerie. Les formats annoncés sont .cube, .xmp, .3dl, .png et .snapseed. Les Looks personnels peuvent aussi être partagés en incluant les LUT utilisées.

L’intérêt est de transporter un style entre des outils, plutôt que de repartir de zéro dans chaque application. Une LUT décrit une correspondance de couleurs ; un préréglage peut regrouper des réglages de retouche. Ce sont des points de départ pour une image, pas la promesse que deux photos prises sous des éclairages différents auront automatiquement le même rendu.

Autre ajout : des Looks choisis dans la communauté apparaissent dans l’application. On peut consulter leur photo d’origine, les essayer sur sa propre image et ouvrir la recette de retouche. Cette dernière étape rend le style plus instructif qu’un filtre dont on ne verrait que le résultat.

Du flou de mouvement à la retouche de profondeur

Le journal des nouveautés reproduit par Droid-Life détaille également Motion Blur. L’outil peut travailler la scène entière, étirer l’arrière-plan derrière un sujet net ou appliquer le mouvement au sujet. Il s’agit d’un effet de retouche, à distinguer d’un mouvement enregistré pendant une exposition longue.

Lens Blur gagne une option fondée sur la profondeur de la scène et un réglage Bokeh Boost pour accentuer les points lumineux. Sur Android, l’étalonnage avec plusieurs roues de couleurs se généralise également. Les iPhone et iPad reçoivent pour leur part la prise en charge de l’orientation paysage.

La distribution reste progressive. L’équipe précise que certaines fonctions étaient déjà visibles pendant les essais : l’annonce correspond à leur ouverture plus large, pas à leur apparition simultanée sur tous les appareils.

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