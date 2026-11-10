Votre prochain smartphone doit-il vraiment être aussi grand ? Ces modèles compacts méritent un détour

Samsung, Xiaomi, Vivo ou iPhone : un petit format ne se choisit pas sur sa diagonale seule. Poids, photo, autonomie et version importée changent la décision.

Un smartphone agréable à tenir n’a pas besoin d’un écran géant. Les modèles compacts conservent des arguments en photo, en puissance et en autonomie. Mais le piège est de choisir sur la diagonale seule : deux téléphones de taille proche peuvent offrir un confort très différent.

Dans sa sélection publiée sur YouTube, la chaîne russe Польза NET passe en revue une dizaine de petits formats, dont le Galaxy S26, le Xiaomi 17, le Vivo X300 FE et plusieurs références Honor ou OnePlus. Un point ressort : « compact » ne signifie plus forcément moins de 6 pouces. Il s’agit souvent de téléphones autour de 6,3 pouces, plus faciles à loger dans une poche que les grands modèles Ultra ou Pro Max.

Pour un acheteur français, cette sélection demande toutefois un tri. Les prix russes et les bonnes affaires à l’import ne constituent pas des offres françaises. Et un modèle séduisant dans une vidéo peut exister avec un logiciel, une batterie ou des fonctions différents selon son pays de commercialisation.

Le bon chiffre à regarder n’est pas seulement la taille de l’écran

La largeur du boîtier et le poids comptent autant que la diagonale. La largeur détermine en grande partie la facilité avec laquelle on peut maintenir le téléphone tout en atteignant le bord opposé avec le pouce. Le poids se ressent lors d’un appel prolongé ou d’une lecture au lit. Une coque épaisse peut encore modifier cette impression.

Le Galaxy S26 illustre bien cette différence : Samsung indique un boîtier de 149,6 × 71,7 × 7,2 mm pour 167 g. L’iPhone 18 Pro cité dans la sélection reste lui aussi un format plus court que son équivalent Pro Max, mais son poids annoncé de 211 g change la sensation en main. Petit ne veut donc pas nécessairement dire léger.

Avant de choisir, essayez trois gestes : écrire un message avec une seule main, atteindre le haut de l’écran et passer le téléphone d’une poche à l’autre. Si vous devez sans cesse déplacer votre prise, une fiche technique flatteuse ne corrigera pas cette gêne.

Samsung, Xiaomi et Vivo : plusieurs façons de faire un petit téléphone

Le Galaxy S26 s’adresse notamment à celui qui souhaite conserver ses habitudes One UI dans un appareil léger. Il ne faut cependant pas le confondre avec le S26 Ultra : son intérêt est précisément un format différent, avec des choix matériels différents. Samsung annonce par exemple une batterie de 4 300 mAh et une recharge filaire jusqu’à 25 W sur le S26 standard.

Le Xiaomi 17 et le Vivo X300 FE font partie des autres pistes abordées dans la vidéo. Leur intérêt est de montrer que le marché ne se résume pas à un duel entre le petit Galaxy et l’iPhone. L’appareil photo, la recharge et la capacité de batterie peuvent modifier le choix, même lorsque les dimensions paraissent proches.

Il faut comparer les objectifs disponibles, et pas seulement additionner les mégapixels. Un téléobjectif peut être utile pour les portraits et les sujets éloignés. Un ultra grand-angle conserve son intérêt pour un intérieur ou un groupe de personnes. Un téléphone compact qui privilégie l’un peut faire une concession sur l’autre.

Une grosse capacité de batterie ne suffit pas à désigner le gagnant

La vidéo insiste sur les progrès des batteries dans les petits formats. Mais les durées mesurées par son auteur dépendent de ses réglages et de ses scénarios. Elles ne constituent pas une promesse de durée quotidienne pour chaque lecteur.

Votre priorité doit guider la comparaison. Pour une journée mêlant messages, navigation et photos, l’endurance réelle importe davantage qu’un record de puissance. Pour jouer longtemps, il faut aussi examiner la chauffe, la stabilité des performances et la baisse éventuelle de luminosité. Un téléphone rapide pendant quelques minutes peut devenir moins confortable après une longue session.

La vitesse de recharge et l’autonomie répondent à deux problèmes différents. Une recharge rapide aide lorsque l’on dispose d’un court passage près d’une prise. Une bonne endurance est plus précieuse lorsque la prise est loin.

Attention aux versions importées derrière une référence séduisante

La sélection comprend aussi des appareils destinés d’abord au marché chinois, notamment le OnePlus 15T et le Honor Magic 9 présenté par le vidéaste. Ils ne doivent pas être considérés automatiquement comme des équivalents aux versions européennes.

Avant tout achat, vérifiez la référence complète, les langues du logiciel, les bandes mobiles prises en charge, la présence éventuelle d’une eSIM et les modalités du SAV. Une version chinoise dotée d’une interface modifiée par le vendeur n’est pas, par ce seul changement, une version européenne officielle. Les observations de réception mobile faites en Russie ne permettent pas davantage de conclure au comportement sur un réseau français.

Le choix le plus utile consiste finalement à partir de ce qui vous gêne sur votre téléphone actuel. S’il est trop large ou trop lourd, comparez d’abord ces deux mesures. Départagez ensuite les modèles sur vos photos habituelles, votre journée d’utilisation et le service après-vente accessible. Vous éviterez de remplacer un grand téléphone inconfortable par un petit modèle qui vous impose un autre compromis au quotidien.

Si vous hésitez aussi avec un pliable, la place occupée par un Honor Magic V6 ou un Galaxy Z Fold8 une fois fermé permet de distinguer surface d’écran et encombrement en poche.