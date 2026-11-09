Six palettes Nvidia disparaissent : le chargement valait 11,4 millions de dollars

Six palettes de matériel Nvidia d’une valeur annoncée de 11,4 millions de dollars ont disparu pendant un transport entre la Californie et le Texas. Plus de deux mois après le départ, l’enquête se poursuit. Le montant est spectaculaire, mais un détail manque encore : les autorités n’ont pas publiquement précisé quels produits se trouvaient dans le chargement.

Le camion devait rejoindre le Texas

Selon les informations rapportées par la presse locale américaine début novembre, le chargement a été récupéré à Oakland le 29 août 2026. Sa destination était Fort Worth, au Texas. Le véhicule qui s’est présenté portait l’identification d’une entreprise de transport de produits alimentaires.

Les enquêteurs ont pu suivre une partie de son trajet, marqué par plusieurs arrêts prolongés. Sa trace se perd ensuite dans le comté de San Bernardino, en Californie du Sud. Le matériel n’est jamais arrivé à la destination prévue.

La police d’Oakland a confirmé à ABC7 avoir reçu le signalement le 13 septembre. Le reportage, diffusé le 6 novembre, indique qu’aucune arrestation n’a été annoncée. La disparition ne date donc pas du week-end : c’est l’état de l’affaire, dévoilé par la presse locale, qui ramène ce vol dans l’actualité.

11,4 millions de dollars, mais pas de liste du matériel

Le nom Nvidia fait immédiatement penser aux cartes graphiques de jeu et aux équipements destinés à l’intelligence artificielle. Il serait pourtant trompeur d’illustrer cette affaire comme le vol confirmé d’un modèle précis. Ni des GeForce RTX ni des accélérateurs d’IA particuliers ne sont identifiés dans les informations publiques consultées.

Le montant annoncé est celui de l’ensemble du chargement. Il ne permet pas, à lui seul, de calculer le nombre de cartes, leur prix unitaire ou leur destination finale. Les commentaires d’experts sur la valeur de certaines puces à l’étranger expliquent l’attrait de cette industrie pour les voleurs ; ils n’établissent pas la composition des six palettes.

La même prudence s’applique à l’itinéraire. Un logo d’entreprise apposé sur un camion ne démontre pas que cette entreprise a organisé le détournement. Les circonstances exactes et l’identité des responsables restent du ressort de l’enquête.

Une cargaison discrète peut représenter une somme considérable

L’affaire rappelle que la valeur du matériel informatique se lit mal à l’extérieur de ses cartons. Six palettes suffisent ici à représenter plusieurs millions de dollars, sans qu’un observateur puisse identifier leur contenu. Cela explique pourquoi la sécurité de la chaîne de transport compte autant que celle des machines une fois installées.

Pour les joueurs, rien dans les éléments connus ne permet d’en déduire une pénurie de GeForce, une hausse des prix en France ou un risque sur une commande particulière. L’histoire est celle d’un transport disparu et d’une enquête toujours ouverte, pas d’une nouvelle alerte sur le stock des boutiques.