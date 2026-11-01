Samsung se moque des écrans fissurés de l’iPhone Duo pour promouvoir son Galaxy Z Fold 8

Illustration éditoriale de la rivalité entre smartphones pliables, distincte des visuels de la campagne.

Samsung transforme les déboires de l’iPhone Duo en argument publicitaire. Sur plusieurs comptes régionaux, la marque met en scène des fissures ou des lignes lumineuses au centre d’un écran pour pousser son Galaxy Z Fold 8. Le message est simple : face au premier pliable d’Apple, Samsung revendique son expérience.

Une ligne au milieu de l’écran, puis une invitation à changer de téléphone

La campagne canadienne associe trois visuels à des formules sur l’expérience du pliage, avant d’inviter le public à passer au Galaxy Z Fold 8. Les images évoquent directement les défaillances récemment signalées sur l’écran intérieur de certains iPhone Duo.

MacRumors rapporte le 30 octobre qu’un porte-parole de Samsung présente cette opération comme une campagne humoristique liée à la rivalité grandissante sur les pliables. L’initiative observée concerne notamment le Canada ; ce n’est pas l’annonce d’une offre de reprise française.

Samsung décline la plaisanterie selon les pays

9to5Google a aussi relevé des publications en Malaisie, en Australie et en Arabie saoudite. Dans cette dernière, un Galaxy semble afficher une fissure avant que la fermeture de la galerie ne révèle un simple fond d’écran. Le ressort publicitaire repose précisément sur ce retournement.

Apple propose déjà le remplacement des appareils concernés

Pour les acheteurs confrontés à un véritable défaut, le sujet reste le service après-vente. Menow a détaillé la reconnaissance du problème et la réponse d’Apple. Une publicité comparative n’apporte ni diagnostic supplémentaire ni mesure du nombre d’appareils touchés.

Le défaut signalé sur certains iPhone Duo et l’utilisation commerciale qu’en fait Samsung constituent ainsi deux événements distincts. La campagne montre surtout comment le constructeur veut installer l’expérience acquise dans les pliables au centre du choix entre les deux marques, sans fournir de test comparatif de résistance.