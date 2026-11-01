Samsung : ce réglage empêche les nouvelles applications d’envahir l’écran d’accueil

Vous installez une application pour un besoin ponctuel et une nouvelle icône apparaît sur votre accueil. Sur les Galaxy qui proposent l’option, il est possible d’arrêter cet ajout automatique sans empêcher l’installation. Le réglage porte sur les raccourcis des nouvelles applications, pas sur leur présence dans le téléphone.

Désactiver l’ajout automatique dans les réglages de l’accueil

Ouvrez les Paramètres, puis la rubrique Écran d’accueil. Recherchez l’option d’ajout des nouvelles applications à l’écran d’accueil et désactivez-la. Le libellé peut légèrement varier selon le modèle et la version de One UI. Samsung la documente notamment dans son guide des réglages d’accueil Galaxy, sous le nom anglais « Add new apps to Home screen ».

Cette option existe déjà sur des Galaxy. Elle ne nécessite pas d’attendre One UI 9. Si vous utilisez un autre lanceur que celui de Samsung, les options pertinentes seront celles de ce lanceur.

L’application reste accessible après l’installation

Retirer un raccourci n’est pas désinstaller une application. Avec une disposition qui sépare accueil et écran des applications, le logiciel installé reste accessible dans la liste des applications. Vous pourrez ajouter vous-même un raccourci si vous décidez ensuite de le garder à portée de main.

Cette organisation convient notamment aux applications de voyage, aux outils de livraison ou à un service utilisé une fois par mois. L’accueil peut rester réservé aux fonctions quotidiennes, sans obliger à renoncer aux logiciels occasionnels.

Le réglage ne range pas les icônes déjà présentes

Le changement concerne les prochains ajouts. Il ne réorganise pas les pages déjà remplies. Pour faire le tri, examinez les raccourcis existants et utilisez l’option de retrait de l’accueil lorsque vous souhaitez simplement alléger la page.

Lisez l’intitulé de la commande avant de valider : « Retirer » et « Désinstaller » n’ont pas le même effet. Le second supprime l’application, avec les conséquences propres à ses données et à sa configuration.

Si vous préférez afficher toutes les applications directement sur les pages d’accueil, cette astuce n’aura pas le même intérêt. Le choix de disposition vient d’abord ; l’ajout automatique permet ensuite de contrôler ce qui rejoint vos pages principales au fil des installations.