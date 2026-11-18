Samsung News doit fermer mondialement le 21 décembre. Application, widget, profils et préférences : ce qui est concerné, et ce qui ne l’est pas.

Samsung News doit s’arrêter le 21 décembre 2026 à 1 h, heure de Paris. La fermeture ne concerne pas seulement son application : son widget et sa page d’actualités sont également concernés. GIGA indique avoir obtenu de Samsung une confirmation d’un arrêt mondial. Pour autant, cela ne signifie pas que tous les Français possédant un Galaxy vont perdre leur fil d’actualités : il faut identifier le service réellement utilisé.

Le détail compte, car Samsung News et Google Discover ne sont pas le même produit. Un panneau d’articles placé à gauche de l’écran d’accueil ne permet pas, à lui seul, de savoir quelle application le fournit.

Une confirmation mondiale, pas l’annonce de la disparition de Discover

Dans la mise à jour de son article du 17 novembre sur la fermeture de Samsung News, GIGA précise que Samsung lui a confirmé une fin mondiale à cette date.

Les premiers avis d’arrêt avaient été signalés en Inde et en Corée du Sud. Ils portaient sur le service Samsung News et ses données. La confirmation mondiale élargit la portée de la fermeture ; elle ne démontre pas que chaque Galaxy français possède cette application ou utilise ce fournisseur d’actualités.

Élément Ce qui est annoncé Ce qu’il faut comprendre Application Samsung News Arrêt du service le 21 décembre. Vérifier que c’est bien l’application que vous utilisez. Widget Samsung News Fin de son alimentation en contenus. Il pourra être retiré de l’accueil. Page d’actualités Samsung News Concernée par la fermeture. Ne pas la confondre avec Google Discover. Profil et personnalisation du service Suppression annoncée, sous réserve des obligations légales de conservation. Ne pas supposer qu’ils seront transférés automatiquement vers un autre service. Google Discover Pas visé par cette annonce. Le fil Google ne ferme pas à cause de l’arrêt de Samsung News.

Ce qui change depuis les premiers avis d’arrêt

La première annonce laissait une incertitude sur les pays concernés au-delà des notifications déjà visibles en Inde et en Corée du Sud. La mise à jour du 17 novembre apporte une réponse sur ce point : selon la confirmation obtenue par GIGA, le périmètre est mondial.

La confirmation mondiale n’annonce pas de migration automatique. Si vous souhaitez changer de fil, notre guide consacré à Samsung News et Google Discover explique comment distinguer les deux services sur votre Galaxy.

Qu’advient-il de vos préférences ?

L’avis rapporté prévoit la suppression des données liées au service, dont les profils et les réglages de personnalisation. Certaines informations pourront être conservées temporairement si la réglementation l’exige, avant leur suppression. Cela ne décrit pas l’effacement des photos, messages ou documents personnels du téléphone.

Aucun transfert automatique des préférences vers Google Discover n’est annoncé. Si vous suiviez certains sujets uniquement dans Samsung News, notez-les avant la fermeture. Vous pourrez les rechercher dans un autre service ou retrouver directement les médias correspondants.

Il faut également séparer deux types d’informations : les réglages du service d’actualités et les données des autres applications. La suppression annoncée vise Samsung News. Elle ne permet pas d’affirmer que Samsung va effacer votre compte Samsung complet, les articles enregistrés dans un navigateur ou les informations stockées par un autre service.

La limite importante pour les lecteurs français

Aucun remplacement propre aux Galaxy vendus en France ni transfert de leurs préférences n’est confirmé. Le point à vérifier est le nom de l’application qui fournit vos actualités, et non le seul modèle de votre téléphone.

La bonne vérification tient en une question : votre fil est-il réellement fourni par Samsung News ? Si oui, préparez un autre accès à vos médias avant le 21 décembre. Sinon, cette fermeture ne permet pas de conclure que votre fil actuel est concerné.