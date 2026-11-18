Samsung prépare une analyse des repas par photo dans Health : fonctionnement, estimations, données envoyées et disponibilité française encore inconnue.

Enregistrer un repas dans Samsung Health pourrait devenir moins fastidieux. Une fonction en préparation, appelée Scan Meal, utilise une photo pour identifier les aliments et estimer les portions ainsi que les calories. L’intérêt est de réduire la saisie manuelle. Il ne s’agit pas d’une mesure exacte de ce que vous mangez, et son lancement pour les utilisateurs français n’est pas confirmé.

Les écrans de Scan Meal découverts dans Samsung Health décrivent une fonction encore en bêta. La liste des Galaxy compatibles et sa disponibilité en France restent à confirmer.

Ce que l’analyse d’une photo doit simplifier

Le fonctionnement observé prévoit de prendre une nouvelle photo ou de sélectionner une image déjà présente dans la Galerie. L’analyse peut proposer des noms d’aliments, des ingrédients, des portions et une estimation calorique. Cela pourrait remplacer une partie des recherches répétitives nécessaires pour renseigner un journal alimentaire.

Il faut distinguer ce gain de confort de la précision obtenue. Une photo montre l’apparence d’un plat ; elle ne fournit pas automatiquement sa recette ni le poids réel de chaque ingrédient. Le résultat doit rester une proposition à examiner, particulièrement lorsque le repas contient des préparations difficiles à distinguer.

Ce qui est envisagé Ce que cela apporte La limite à retenir Identifier des aliments Éviter de chercher chaque élément à la main. Une reconnaissance erronée reste possible. Estimer la portion Préremplir une partie de l’enregistrement. Une photo ne remplace pas une pesée. Estimer les calories Donner un ordre de grandeur pour le suivi. Le résultat n’est pas une valeur nutritionnelle certifiée. Utiliser la Galerie Partir d’une image déjà prise. L’éclairage et l’angle influencent l’analyse. Disponibilité en France Non confirmée pour cette nouveauté. Pas de méthode d’activation universelle à donner.

La fonction reste en bêta, sans calendrier français garanti

Les écrans repérés présentent Scan Meal comme une bêta. Un lien avec One UI 9.5 est évoqué, mais cela ne constitue pas un calendrier officiel de disponibilité pour chaque appareil. Il manque encore une confirmation sur les modèles, les pays et les conditions finales.

Si Scan Meal n’apparaît pas dans votre Samsung Health, cela ne prouve pas une mauvaise configuration du téléphone. Aucune méthode d’activation pour les utilisateurs français n’est annoncée à ce stade.

Les photos seraient analysées sur des serveurs

Le fonctionnement découvert dans Samsung Health prévoit l’envoi des photos sur des serveurs pour leur traitement. Images et résultats sont ensuite conservés pour le suivi des repas jusqu’à leur suppression ou au retrait du consentement. Ce n’est donc pas une analyse présentée comme entièrement locale sur le téléphone.

Les conditions observées mentionnent la possibilité d’une fonction payante à l’avenir. Aucun abonnement ni tarif français n’est confirmé : le prix et les conditions devront donc être vérifiés lors de son éventuelle activation.

Ce qui est déjà documenté pour la France

Samsung propose déjà un suivi alimentaire dans Health. Sa présentation française du suivi nutritionnel explique que l’enregistrement des aliments et boissons permet d’examiner les apports en macronutriments et micronutriments. Elle mentionne également la lecture des codes-barres parmi les fonctions disponibles en France.

Ce suivi existant et l’analyse de plats par photo sont deux fonctions différentes. Une promesse de saisie simplifiée ne dispense pas de contrôler les aliments et quantités retenus. Samsung précise d’ailleurs dans les éléments découverts que les estimations de Scan Meal ne remplacent pas un conseil nutritionnel professionnel. L’intérêt de cette nouveauté se jugera donc sur le temps réellement économisé pour enregistrer un repas, tout en gardant un résultat compréhensible et vérifiable.