Trois jeux révèlent les possibilités et limites du Fold8 avec YouTube à côté. Résultats du test, tableau et méthode en français pour essayer.

Galaxy Z Fold8 : jouer et regarder YouTube en même temps, ces jeux passent le test

Le grand écran du Galaxy Z Fold8 peut accueillir un jeu et une vidéo YouTube en même temps. Mais le résultat dépend autant du jeu que du téléphone. Un essai montre trois situations : Into the Breach s’adapte correctement, Gwent accepte le partage avec une interface étirée, tandis que Motorsport Manager Mobile 4 impose le plein écran. Avant d’organiser vos deux fenêtres, il faut donc vérifier que votre jeu accepte réellement ce fonctionnement.

L’intérêt est concret : garder un guide sous les yeux pendant une partie ou suivre une émission avec un jeu au tour par tour, sans quitter complètement le jeu. Le Fold ne garantit toutefois pas que toutes les applications sachent utiliser cette surface supplémentaire.

Trois jeux, trois comportements différents

Dans l’essai réalisé par Mihai Matei sur le Galaxy Z Fold8, Into the Breach fonctionne à côté de YouTube et accepte le redimensionnement sans interruption de la partie. Gwent démarre également, mais son interface est étirée. Motorsport Manager Mobile 4 refuse cette disposition et revient au plein écran.

Jeu essayé Résultat rapporté Conséquence pratique Into the Breach Partage et redimensionnement fonctionnels Exemple convaincant pour garder une vidéo à côté du jeu Gwent: The Witcher Card Game Partage possible, interface étirée Vérifier la lisibilité des cartes et des commandes Motorsport Manager Mobile 4 Le jeu impose le plein écran Cette combinaison ne fonctionne pas de la même façon

L’auteur ne relève pas de ralentissement perceptible dans les configurations fonctionnelles et indique que les deux sources audio restent actives. Ce ne sont pas des mesures de performances : aucun relevé de FPS, de température ou d’autonomie ne chiffre le coût de cet usage. Ce test n’a pas été effectué par Menow et ne vaut pas certification pour tous les jeux.

Ouvrir le jeu et YouTube côte à côte

La méthode utilise le menu des applications récentes. Samsung France décrit les commandes Applications récentes et Ouvrir en affichage fractionné dans son aide à la gestion de l’affichage des applications Galaxy. Leur disponibilité dépend du système et de l’application.

Dépliez le Fold8 et lancez le jeu souhaité. Ouvrez Applications récentes, puis appuyez sur l’icône du jeu située au-dessus de son aperçu. Choisissez Ouvrir en affichage fractionné si cette option est proposée. Sélectionnez YouTube dans la seconde partie de l’écran. Lancez la vidéo, puis ajustez la séparation entre les fenêtres pour conserver des commandes lisibles dans le jeu.

Si l’option manque ou si le jeu repasse en plein écran, ce n’est pas nécessairement un problème du Fold8. L’application peut simplement ne pas prendre en charge cette disposition. Le tableau montre pourquoi la vérification doit se faire jeu par jeu.

Ne partagez pas forcément l’écran à parts égales

Donner la moitié de la surface à YouTube peut être confortable pour la vidéo, mais laisser trop peu de place à une interface chargée. À l’inverse, une vidéo minuscule perd son intérêt si vous devez lire des sous-titres ou reproduire une manipulation montrée à l’écran.

Commencez par la priorité du moment. Si vous écoutez surtout la vidéo, accordez davantage de place au jeu. Pour suivre un tutoriel, profitez d’une scène calme pour agrandir temporairement les explications. La bonne taille laisse les informations importantes lisibles : elle n’est pas nécessairement symétrique.

Examinez les petits textes, les cartes et les boutons proches de la séparation. Une application peut accepter le mode multifenêtre tout en devenant peu agréable à utiliser. Cette distinction entre compatibilité et confort compte davantage que la seule présence de deux fenêtres.

Organisez aussi le son avant de jouer

Deux pistes sonores simultanées ne sont pas toujours souhaitables. Les commentaires d’une vidéo peuvent masquer un dialogue ou un signal important. Ouvrez les réglages audio du jeu et réduisez sa musique ou ses effets selon vos besoins. Mettez la vidéo en pause lorsque vous devez écouter le jeu.

Pour un titre narratif ou compétitif, le second contenu peut surtout disperser l’attention. Un jeu au tour par tour laisse davantage de temps pour consulter un guide. Le grand écran rend la combinaison possible ; son intérêt dépend de ce que vous faites réellement.

Le petit essai à faire avant une longue partie

Lancez une partie sans enjeu et ouvrez les deux applications. Déplacez la séparation et vérifiez qu’aucune commande importante ne disparaît. Testez le son et les pauses dans les deux fenêtres. Revenez au plein écran si la disposition se réinitialise ou si les textes sont trop petits.

Vous saurez ainsi si votre combinaison est utilisable avant de l’adopter. L’exemple du Fold8 montre un avantage précis du pliable : certains jeux permettent de garder une vidéo à portée de regard. Il rappelle aussi que la taille de l’écran ne peut pas, à elle seule, rendre tous les jeux compatibles.