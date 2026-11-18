La bêta One UI 9.5 démarre sur les Galaxy S26, S26+ et Ultra. Pays signalés, accès français et vérification dans Samsung Members : ce qu’il faut savoir.

One UI 9.5 : quels Galaxy peuvent déjà installer la bêta, et la France est-elle concernée ?

La bêta de One UI 9.5 démarre sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, avec de premiers signalements en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour un propriétaire français, la réponse est moins réjouissante : aucune ouverture du programme en France n’est confirmée à ce stade. Avoir l’un de ces trois téléphones ne suffit donc pas à obtenir la mise à jour.

Le lancement est rapporté ce 18 novembre. Il concerne une version d’essai, pas la mise à jour stable destinée à tous les utilisateurs. Le point décisif est la possibilité de s’inscrire depuis Samsung Members sur son propre appareil, dans un marché admissible.

Votre Galaxy fait-il partie des 3 premiers modèles ?

Les premiers signalements d’ouverture de One UI 9.5 concernent la série S26. Le Galaxy S26 FE ne doit pas être ajouté automatiquement à cette liste : partager un nom de famille ne signifie pas participer à la même phase de test.

Modèle Situation annoncée Pour un utilisateur en France Galaxy S26 Inclus dans le lancement de la bêta Pas d’ouverture française confirmée Galaxy S26+ Inclus dans le lancement de la bêta Le modèle seul ne garantit pas l’inscription Galaxy S26 Ultra Inclus dans le lancement de la bêta Vérifier l’offre réellement présentée dans Members

Un appareil peut être destiné à recevoir ultérieurement One UI 9.5 sans appartenir à cette première bêta. C’est notamment la différence à garder en tête devant les listes prévisionnelles de Galaxy S, A, pliants ou tablettes : admissibilité à une future version et inscription à un test aujourd’hui sont deux informations distinctes.

Quels pays sont concernés, et pourquoi pas la France ?

La page officielle du programme One UI Beta cite six pays : Allemagne, Inde, Pologne, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. La France n’y figure pas. Samsung précise aussi que les périodes et les modèles admis peuvent varier selon le pays.

Les premiers comptes rendus de lancement ne décrivent pas tous exactement la même progression. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont signalés dans la source initiale ; d’autres publications évoquent un élargissement. Le point consacré aux pays du programme mentionne les six marchés habituels. Il faut donc distinguer le périmètre du programme de l’accès réellement affiché sur chaque appareil.

Marché Comment lire la situation Allemagne et Royaume-Uni Ouverture signalée dès les premiers comptes rendus du 18 novembre Inde, Corée du Sud, Pologne et États-Unis Pays du programme ; l’accès doit être contrôlé localement dans Members France Absente de la liste officielle des pays du programme ; aucun accès français confirmé

En pratique, une capture allemande montrant un téléchargement ne prouve pas qu’un Galaxy acheté en France recevra la même proposition. L’absence de bannière sur votre appareil n’indique pas nécessairement un problème de connexion ou de mise à jour de l’application.

Où vérifier dans Samsung Members, sans chercher un fichier ailleurs ?

La vérification commence dans l’application Samsung Members. Elle permet de voir si Samsung propose effectivement le programme pour votre appareil et votre compte. Cette procédure sert à vérifier l’accès ; elle ne crée pas une inscription française qui n’est pas ouverte.

Mettez Samsung Members à jour depuis votre boutique habituelle, puis ouvrez l’application sur le Galaxy concerné. Connectez-vous à votre compte Samsung et regardez la page d’accueil. Recherchez une bannière ou une carte consacrée au programme bêta One UI 9.5. Si cette proposition apparaît, lisez les conditions et la liste des appareils admis avant de demander l’inscription. Ne confondez pas une actualité sur la bêta avec le formulaire de participation. Une fois l’inscription acceptée seulement, ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation pour vérifier si le logiciel vous est proposé.

Si aucune carte n’apparaît, répéter la recherche dans les paramètres ne suffit pas à rendre le téléphone admissible. Nous ne recommandons pas de contourner cette limite en installant un paquet destiné à une autre configuration : un numéro de version partagé sur un réseau social n’est pas une preuve de compatibilité avec votre appareil.

Faut-il l’installer sur votre téléphone principal ?

Le bénéfice d’une bêta est de découvrir une version avant sa diffusion générale et de participer aux retours. Le compromis est d’accepter un logiciel encore en test. Une fonction annoncée dans une fuite peut être absente, incomplète ou différente dans la première version distribuée.

Avant toute installation autorisée, vérifiez que vos données importantes sont sauvegardées et que vous pourrez les retrouver. Photos, documents et moyens d’accès à vos comptes méritent un contrôle concret, au-delà du simple souvenir d’avoir activé une sauvegarde un jour.

Le retour au logiciel stable doit aussi être anticipé : Samsung explique que la procédure de retour arrière peut réinitialiser l’appareil et supprimer les données produites pendant la bêta. Attendre une version stable peut donc être plus raisonnable si vous dépendez chaque jour du même téléphone pour travailler, voyager ou vous authentifier.

Et si vous avez un S24, un S25 ou un Galaxy A ?

Une politique de suivi logiciel permet d’estimer les appareils susceptibles de recevoir une future mise à jour. Elle n’annonce ni leur entrée dans cette bêta, ni une date de téléchargement. Pour ces modèles, il faut attendre une communication qui les nomme précisément et indique le marché concerné.

Pour les propriétaires de S26 en France, la vérification utile tient en deux points : votre modèle figure-t-il dans l’offre et cette offre apparaît-elle réellement dans Members ? À ce stade, le lancement étranger ne fournit pas encore de feu vert français. L’article distingue donc les premiers accès signalés, les règles officielles du programme et ce qui reste à ouvrir localement.