Un proche vous appelle ? Votre Galaxy pourrait bientôt vérifier si son numéro est usurpé

Un nom connu à l’écran ne prouve pas que l’appel vient réellement de cette personne. Samsung prépare une vérification destinée à repérer les appels qui usurpent le numéro d’un contact enregistré. Le dispositif repéré dans le code de l’application Téléphone utiliserait les messages RCS pour vérifier l’appareil à l’origine de l’appel.

Cette piste est associée aux travaux sur One UI 9.5, mais Samsung n’a pas confirmé son lancement public en France, sa date ni la liste des Galaxy compatibles. Il faut la comprendre comme une fonction en développement, et non comme une protection déjà activable sur tous les téléphones de la marque.

Pourquoi un numéro familier peut tromper

Lorsqu’un appel affiche le nom d’un proche, le téléphone peut simplement avoir reconnu un numéro présent dans votre répertoire. Cela ne signifie pas que la personne qui parle possède réellement ce numéro. Une usurpation de l’identifiant d’appel peut exploiter cette confiance, par exemple pour rendre crédible une demande d’argent urgente.

La nouveauté envisagée cherche à ajouter une autre vérification : l’appel a-t-il bien été émis depuis l’appareil de votre contact ? C’est différent d’une liste de numéros indésirables. Un appel frauduleux qui prend l’apparence d’un contact ne se présente justement pas comme un inconnu.

Une vérification discrète fondée sur les messages RCS

Les références découvertes dans l’application Téléphone de Samsung décrivent un échange RCS destiné à confirmer l’origine de l’appel. Ce protocole de messagerie nécessite une connexion Internet et un environnement compatible. Le texte du code évoque jusqu’à 48 octets de données pour la vérification.

Le principe consiste à rapprocher l’appel de l’appareil du contact, plutôt qu’à se fier au seul numéro affiché. Les descriptions repérées indiquent aussi que les informations des contacts et le contenu de l’appel ne sont pas envoyés à un serveur pour cette opération. Ce sont les indications d’une fonction en préparation : son fonctionnement définitif et ses réglages restent à observer au lancement.

Situation Ce que vise la fonction Ce qu’elle ne permet pas d’affirmer Appel d’un contact enregistré Vérifier s’il vient de son appareil Que toutes ses demandes sont légitimes Origine impossible à confirmer Afficher un avertissement potentiel Qu’il s’agit obligatoirement d’une arnaque Numéro absent du répertoire Hors du périmètre décrit pour cette vérification Que les appels inconnus sont tous contrôlés par ce mécanisme Pas de connexion ou de compatibilité RCS Le dispositif dépend de conditions techniques Que la vérification peut toujours aboutir

Un appel non vérifié n’est pas automatiquement frauduleux

La nuance est essentielle. Une personne peut changer de téléphone, utiliser un autre appareil ou appeler dans des conditions où la vérification ne fonctionne pas. À l’inverse, reconnaître l’appareil d’un contact ne garantit pas que la demande formulée est sans risque : le téléphone peut être utilisé par quelqu’un d’autre.

Cette protection ajouterait donc un signal de prudence, pas une autorisation de faire confiance aveuglément. Son utilité serait de casser le réflexe « son nom s’affiche, donc c’est forcément lui », particulièrement lorsque la conversation impose de décider vite.

Que faire dès maintenant si un proche réclame de l’argent ?

Interrompez l’urgence. Dites que vous allez rappeler. Une demande de secret ou l’interdiction de raccrocher doit vous inciter à ralentir. Raccrochez et utilisez un moyen déjà connu pour joindre la personne : son numéro enregistré ou une conversation habituelle, plutôt qu’un nouveau numéro dicté pendant l’appel. Vérifiez la demande auprès d’elle avant tout virement ou achat. Si vous n’arrivez pas à la joindre, contactez un autre proche. Ne communiquez pas un code de validation et n’approuvez pas une opération sur la seule base de la voix ou du nom affiché.

Ce qu’il manque encore avant de parler d’une sortie française

La présence d’une fonction dans du code ne constitue ni une annonce commerciale ni un calendrier. Le modèle sur lequel l’application a été examinée ne permet pas d’établir une liste de compatibilité. Il reste notamment à savoir quels appareils pourront vérifier les appels entre eux, dans quels pays et avec quelles versions des applications de messagerie.

Pour les utilisateurs français, l’intérêt est néanmoins facile à identifier : une protection qui cible les appels les plus rassurants en apparence, ceux qui affichent déjà un nom familier. Tant que Samsung n’en a pas confirmé le déploiement, mieux vaut conserver le réflexe du rappel indépendant plutôt que compter sur un réglage encore absent.