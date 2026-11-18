Galaxy A24 : One UI 9 arrive, voici le modèle qui reçoit la mise à jour en premier

Le Galaxy A24 commence à recevoir One UI 9 et Android 17 en Corée du Sud. La version repérée porte le numéro A245NKSUBGZJA et concerne le SM-A245N. Pour un propriétaire français, ce détail change tout : il confirme une distribution sur une variante précise, sans prouver que le même téléchargement est déjà proposé sur son téléphone.

Le déploiement constitue une étape plus concrète que l’apparition d’une version de test. Il ne faut toutefois ni chercher ce numéro à tout prix sur un appareil européen, ni installer un fichier destiné au modèle coréen pour avancer dans la file d’attente.

Le numéro du modèle permet de comprendre ce qui vous concerne

La distribution signalée sur le Galaxy A24 coréen ne vaut pas annonce mondiale. Samsung peut publier des versions différentes selon le marché, le modèle et le canal de distribution. Deux téléphones portant le même nom commercial ne reçoivent donc pas nécessairement le même fichier au même moment.

Élément Ce qui est établi Conséquence pour vous Téléphone concerné Galaxy A24 SM-A245N Comparez le numéro exact, pas seulement le nom A24 Marché observé Corée du Sud Une disponibilité française ne peut pas en être déduite Logiciel One UI 9, Android 17 Il s’agit d’un changement de version du système Version repérée A245NKSUBGZJA Ce numéro identifie la distribution coréenne Calendrier France Non confirmé dans les éléments disponibles Aucune date précise à promettre

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone et relevez le numéro du modèle. Ne partagez pas votre IMEI dans un commentaire public : il n’est pas nécessaire pour comparer les variantes. Dans Informations sur le logiciel, regardez la version de One UI et celle d’Android déjà installées. Cela évite de confondre un correctif de sécurité avec la nouvelle interface. Revenez à Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si une mise à jour apparaît, lisez sa description et les recommandations affichées avant de lancer l’installation.

Si le téléphone indique qu’il est à jour, cela ne signifie pas qu’il est exclu. Le message décrit les mises à jour proposées à cet appareil à cet instant. Une annonce dans un autre pays ne permet pas de savoir quand votre serveur de distribution offrira le téléchargement.

Avant d’installer, sécurisez ce que vous ne voulez pas perdre

Vérifiez votre sauvegarde et sa date, plutôt que de vous contenter d’un bouton activé depuis longtemps. Les photos synchronisées, les fichiers du dossier Téléchargements et les données des applications ne suivent pas forcément le même circuit. Pour une messagerie ou une application d’authentification, consultez sa propre procédure de sauvegarde ou de transfert.

Prévoyez également une connexion stable, suffisamment d’espace libre et une batterie chargée selon les indications du téléphone. L’appareil peut redémarrer et devenir indisponible pendant l’installation : mieux vaut éviter de commencer juste avant un trajet ou un appel important.

Les fonctions générales de One UI 9 ne sont pas toutes promises au A24

Une présentation de One UI peut mélanger des nouveautés communes à plusieurs Galaxy et des fonctions réservées à certains appareils. L’arrivée d’Android 17 n’ajoute pas automatiquement toutes les capacités des modèles haut de gamme. Pour savoir ce que votre A24 reçoit réellement, les notes affichées avec sa mise à jour restent plus utiles qu’une liste générique de nouveautés.

En attendant une confirmation pour votre variante, le bon réflexe consiste donc à surveiller la recherche intégrée aux paramètres. Changer de région ou télécharger un micrologiciel pour le SM-A245N n’est pas une méthode fiable pour rendre un A24 français compatible avec cette version.