Samsung prépare des outils pour distinguer votre SIM habituelle d’une SIM de voyage et suivre les données utilisées à l’étranger. Des éléments de One UI 9.5 évoquent des rappels à l’arrivée dans un pays et un historique séparé par voyage. L’intérêt est très concret : éviter de consommer un forfait français inadapté alors qu’une carte internationale est déjà disponible dans le téléphone.

Ces fonctions ont été découvertes dans du code en développement. Elles ne constituent pas une annonce de disponibilité : Samsung n’a pas confirmé leur lancement en France, leur calendrier ni les Galaxy compatibles. Il serait donc prématuré de chercher un nouvel interrupteur sur un appareil actuellement à jour.

Une distinction entre la SIM de tous les jours et celle du voyage

Aujourd’hui, multiplier les profils eSIM permet de changer d’offre sans changer physiquement de carte. Cela crée aussi une difficulté : reconnaître rapidement celle qui doit servir aux données mobiles, surtout après plusieurs déplacements. Une ancienne eSIM enregistrée dans le téléphone n’est pas forcément celle dont le forfait est encore actif.

Les éléments de gestion des SIM internationales repérés dans One UI 9.5 distinguent deux usages : le pays ou la région habituels, et les voyages à l’étranger. Les intitulés français définitifs ne sont pas connus. L’objectif suggéré par le code est de classer les cartes selon leur rôle, plutôt que de laisser l’utilisateur se fier uniquement à leur nom ou à leur numéro.

Fonction repérée Ce qu’elle pourrait apporter Limite à garder en tête Identification d’une SIM de voyage Retrouver la bonne carte parmi plusieurs profils Ne prouve pas que son forfait est actif ou adapté Rappel à l’arrivée à l’étranger Penser à activer la carte prévue pour le séjour Le changement automatique de ligne n’est pas acquis Historique séparé Distinguer la consommation du voyage de celle du quotidien Le compteur du téléphone ne remplace pas la facturation de l’opérateur Suivi quotidien et par séjour Repérer une consommation trop rapide La présentation et le déploiement restent à confirmer

Le cas concret : garder son numéro français sans lui confier toutes les données

Imaginez un séjour avec une SIM française conservée pour recevoir certains messages et une eSIM locale achetée pour Internet. Le problème ne se résume pas à activer les deux : il faut aussi vérifier quelle ligne fournit les données. Le téléphone peut afficher du réseau tout en utilisant la carte que vous vouliez réserver à un autre usage.

Le futur rappel pourrait réduire cet oubli. Il ne faut cependant pas lui attribuer une protection absolue contre le hors-forfait. Les appels, les SMS, les données et l’itinérance obéissent aux conditions de chaque offre. Une enveloppe utilisable dans certains pays ne l’est pas forcément dans le pays suivant.

Les vérifications utiles avant de partir

Vérifiez la compatibilité de votre modèle avec l’eSIM et les lignes simultanées. La présence de One UI ne garantit pas une configuration identique sur tous les Galaxy. Donnez un nom distinct aux cartes dans le gestionnaire de SIM, lorsque cette possibilité existe : par exemple « France » et « Voyage ». Vous limitez ainsi le risque de sélectionner un ancien profil. Contrôlez la ligne de données mobiles et les éventuelles options de basculement. Une sélection correcte au départ mérite d’être revérifiée après un changement de carte. Lisez les conditions d’itinérance de chaque forfait, y compris pour les appels. Le statut « connecté » ne renseigne pas sur le coût. Surveillez aussi l’application de l’opérateur pour connaître votre enveloppe restante et sa période de validité.

Ce que l’on attend encore de Samsung

La liste des appareils concernés, les pays pris en charge et le comportement exact des notifications restent inconnus. Il manque également une confirmation sur la manière dont les séjours seront reconnus et regroupés. Une fonction visible dans le code peut être modifiée, retardée ou abandonnée avant sa sortie.

Pour les voyageurs français, cette piste serait surtout une amélioration de lisibilité : savoir quelle carte utilise Internet et combien elle a consommé. Elle ne dispense ni de choisir le bon forfait, ni de vérifier les frais applicables avant de quitter le Wi-Fi de l’aéroport.