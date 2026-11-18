RegiStar améliore la détection des appuis au dos. Galaxy compatibles, installation et méthode pour choisir un raccourci vraiment utile.

Faire une capture d’écran ou ouvrir une application sans chercher son icône : sur certains Galaxy, deux petits appuis au dos du téléphone peuvent déclencher une action. Ce raccourci passe par RegiStar, un module de Good Lock. Sa version 1.0.84 améliore notamment la reconnaissance du geste. Encore faut-il posséder un modèle compatible et vérifier que cette mise à jour est proposée sur son appareil.

Il ne s’agit pas d’une fonction qui apparaît pour la première fois avec One UI 9.5. RegiStar permet déjà de personnaliser des raccourcis. La nouvelle version apporte des corrections ; elle ne transforme pas tous les Galaxy en téléphones compatibles avec l’appui au dos.

Un raccourci intéressant, mais pas sur tous les Galaxy

Dans sa présentation officielle des modules Good Lock, Samsung réserve l’action déclenchée en tapant au dos aux Galaxy S et Galaxy Z Flip compatibles. La présence de Good Lock ne garantit donc pas qu’un Galaxy A ou un Galaxy Z Fold dispose du même geste.

RegiStar sert également à personnaliser les paramètres ou d’autres commandes. L’installation du module et la disponibilité de l’appui au dos sont deux choses distinctes : c’est l’option proposée sur votre appareil qui tranche.

Votre situation Ce qu’il faut vérifier Galaxy S ou Z Flip La présence de RegiStar, puis de l’option d’appui au dos. Galaxy A ou Z Fold Ne pas supposer que ce geste est compatible ; regarder les fonctions réellement proposées. RegiStar déjà installé La version disponible dans la boutique et son journal de modifications. Version 1.0.84 absente Conserver la version officiellement proposée ; son absence ne signifie pas une panne.

Le point de départ est la fiche RegiStar du Galaxy Store français. La boutique détermine les possibilités pour votre appareil et votre compte. Utilisez cette voie plutôt qu’un fichier d’installation provenant d’un site inconnu.

Ouvrez Galaxy Store sur le téléphone concerné et recherchez Good Lock si l’application n’est pas encore installée. Ouvrez Good Lock, recherchez RegiStar et installez le module s’il vous est proposé. Pour une mise à jour, ouvrez Galaxy Store → Menu → Mises à jour. Samsung France décrit ce parcours dans son guide de gestion des applications Galaxy. Appuyez sur Mettre à jour à côté de RegiStar si une nouvelle version apparaît.

La version 1.0.84 est référencée depuis le 14 novembre. Sa présence ne garantit pas une distribution simultanée à chaque utilisateur français. Il n’est pas nécessaire de modifier la région ou le système de son téléphone pour poursuivre un simple correctif d’application.

Choisir une action que vous utiliserez vraiment

Dans RegiStar, recherchez l’option consacrée aux appuis au dos. Le libellé peut varier selon la version du module : il s’agit ici d’une description de la fonction, pas d’un intitulé français garanti. Activez-la si elle est disponible, puis choisissez l’action associée au double appui. Le module peut également proposer un triple appui.

Le bon raccourci remplace une manipulation répétitive. Vous prenez régulièrement des captures ? Commencez par cette action. Vous ouvrez toujours la même application ? Associez-la au geste si elle figure dans la sélection. Retenir une seule commande au départ permet de comprendre plus facilement son comportement.

Choisissez une action facile à reconnaître, puis revenez à l’écran d’accueil. Faites deux appuis rapprochés au dos et observez si l’action attendue se déclenche. Répétez dans une autre application pour vérifier que le raccourci correspond à votre usage. Si le résultat est irrégulier, consultez le guide intégré lorsqu’il est présent et les options proposées par votre version. Si vous déclenchez l’action par erreur, modifiez-la ou désactivez le geste.

Ce que corrige la version 1.0.84

Les modifications rapportées pour RegiStar 1.0.84 mentionnent une meilleure reconnaissance des appuis au dos et l’ajout d’un guide. Elles concernent aussi l’ouverture de l’assistant numérique par défaut et l’annonce sonore de l’heure.

Deux problèmes d’affichage sont corrigés : une notification d’appui au dos pouvait apparaître dans une capture d’écran et des raccourcis pouvaient être affichés en double lors du choix d’une application. Il ne s’agit donc pas seulement de rendre le geste plus facile à reconnaître, mais aussi d’éviter ces comportements parasites.

Ces changements ne garantissent pas un taux de réussite identique sur chaque téléphone. Si vous aviez abandonné ce raccourci parce qu’il répondait mal, une mise à jour officiellement proposée peut justifier un nouvel essai. Pour les autres utilisateurs, la première vérification reste la compatibilité du Galaxy, avant le numéro de version.