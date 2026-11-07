Samsung Health : votre historique de pas affiche zéro ? Vos données sont peut-être encore là

Des journées à zéro alors que vous avez bien marché : plusieurs utilisateurs de Samsung Health signalent ce problème depuis début novembre. Leurs anciens totaux restent parfois visibles dans une autre rubrique de l’application. Avant de conclure à un historique effacé, il faut donc comparer ces deux écrans.

Le compteur manque dans « Pas », mais pas toujours ailleurs

Les témoignages concernent notamment les dates antérieures au 2 novembre. Dans la rubrique Pas, certaines journées paraissent vides ; dans Activité quotidienne, elles conservent leur total. Une démonstration publiée par un utilisateur montre cette incohérence. Elle ne permet pas d’en mesurer la fréquence.

Pour vérifier votre propre historique, ouvrez une ancienne journée dans Pas, retenez sa date, puis recherchez la même journée dans Activité quotidienne. Comparez les totaux plutôt que la seule page d’accueil : les deux vues doivent porter sur la même période.

Si les pas apparaissent dans la seconde rubrique, cela indique qu’un écran vide ne correspond pas nécessairement à un enregistrement perdu. Cette vérification ne répare pas le compteur, mais elle évite de confondre un défaut d’affichage avec une suppression.

Pourquoi il ne faut pas accuser une seule mise à jour

Sur le forum Samsung américain, un premier message cite Health 7.1.3.001 et situe l’apparition du problème après une installation du 2 novembre. Un autre utilisateur décrit pourtant un Galaxy S24 Ultra sous Android 17 et One UI 9, avec Health 7.00.6.011 installé depuis septembre.

Ce second témoignage rapporte aussi le retour des données en revenant temporairement à la date du 1er novembre. Il s’agit d’un indice sur le traitement des dates, pas d’une cause démontrée. Les signalements américains ne prouvent ni que tous les Galaxy sont concernés, ni qu’un incident identique touche les appareils français.

De même, les retours sur One UI 9 concernent d’autres usages : leur existence ne suffit pas à attribuer à cette mise à jour chaque anomalie d’une application Samsung.

Les éléments utiles pour signaler le problème

Notez le modèle de votre téléphone, la version de Samsung Health, la première date affichée à zéro et le résultat de la comparaison entre les deux rubriques. Joignez des captures au signalement envoyé dans Samsung Members, en masquant les informations personnelles que vous ne souhaitez pas transmettre.

Aucun correctif confirmé n’est documenté dans les éléments consultés. Les essais de cache ou de réinstallation rapportés par les utilisateurs n’apportent pas de solution fiable. Modifier l’horloge du téléphone n’est pas non plus une réparation à reproduire : le constat d’un utilisateur ne garantit pas un résultat sans effet sur les autres applications.