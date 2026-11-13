Samsung Galaxy S27 : 10 choses à savoir sur la série avant de décider si elle vaut l’attente

Les premières maquettes du Galaxy S27 dessinent un choix qui manquait à la gamme Samsung : un Pro qui pourrait reprendre certaines fonctions de l’Ultra dans un format plus facile à tenir. Les appareils et les prix français restent à confirmer. Voici les dix points à surveiller si vous hésitez avec un S26 disponible aujourd’hui.

Du S27 standard à l’Ultra, le format pèsera dans le choix

Quatre modèles sont évoqués. Le S27, le S27+, le S27 Pro et le S27 Ultra. La présence d’un Pro donnerait une option supplémentaire entre le Plus et l’Ultra. Le Pro pourrait être moins encombrant. Les maquettes attribuées à Sonny Dickson le montrent plus petit que l’Ultra. Elles ne permettent pas d’établir son poids ni sa prise en main. La largeur compte autant que la diagonale. Samsung indique 6,3 pouces pour le S26 et 6,9 pouces pour le S26 Ultra. Si vous utilisez votre téléphone à une main, comparez surtout largeur et poids avec la coque.

Quatre différences à regarder en photo et au stylet

Le bloc photo. Les maquettes montrent une nouvelle disposition. Le nombre d’objectifs visible est contesté. Le zoom 3×. Le S26 Ultra possède un module optique 3×. Sa disparition est évoquée pour le futur Ultra. C’est un cadrage utile pour un portrait ou un détail à moyenne distance. Le zoom 5×. Le S26 Ultra dispose déjà d’un module optique 5×. Sur la génération suivante, les photos comparables à 3×, 5× et en intérieur seront plus révélatrices que le nombre de capteurs. Le S Pen. Le stylet figure sur la fiche du Galaxy S26 Ultra. Si vous l’utilisez pour annoter des documents, vérifiez sa présence sur chaque S27 avant de choisir.

Les trois inconnues qui peuvent faire pencher la balance en France

Recharge et autonomie. Des références européennes attribuées au S27 donnent un indice à 25 W pour le modèle standard. L’autonomie et la recharge des autres modèles restent à établir. La puce de la version française. Un résultat sur un prototype ne permet pas de juger le modèle vendu ici. Prix et disponibilité. Comparez à capacité égale et vérifiez les conditions de reprise lorsque Samsung détaillera son offre française.

Attendre se défend si votre téléphone tient encore et que vous cherchez un Galaxy moins encombrant que l’Ultra. Si vous devez le remplacer rapidement et que le S Pen ou le zoom optique 3× comptent déjà pour vous, le S26 Ultra remplit ces deux critères.

Le test à faire avant de décider d’attendre

Prenez votre téléphone actuel et repérez ce qui vous gêne le plus : la largeur avec une coque, le cadrage des portraits en intérieur ou la recharge en fin de journée. C’est ce critère qu’il faudra vérifier sur la fiche française du S27 qui vous intéresse. Une maquette renseigne surtout sur l’encombrement apparent. Elle ne permet pas de juger l’autonomie, les photos ou la présence d’un stylet.