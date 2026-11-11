Samsung Galaxy : ce bouton libère de la place sans effacer vos photos du cloud

Votre Galaxy manque de place, mais vous ne voulez pas perdre vos photos ? Samsung détaille une fonction qui répond à ce problème : « Libérer de l’espace » retire les fichiers originaux du téléphone tout en les conservant dans le stockage Google. Les vignettes restent visibles dans la Galerie. Attention toutefois : cette commande ne fonctionne pas comme la suppression habituelle d’une image.

Le constructeur présente ce service de synchronisation le 10 novembre. Il concerne certains Galaxy sous One UI 9 et doit s’étendre progressivement. L’annonce française existe, mais ne constitue pas une confirmation d’activation sur chaque modèle vendu en France.

Les photos restent visibles, les originaux quittent le téléphone

Dans son explication officielle de la synchronisation Galerie, Samsung décrit une différence simple : après la sauvegarde chez Google, l’outil de libération d’espace supprime les originaux conservés localement. Il garde leurs aperçus dans l’application.

Le bénéfice est de continuer à parcourir sa photothèque sans stocker tous ses fichiers sur le Galaxy. Quand un original est nécessaire, il peut être téléchargé. La présence d’une vignette ne signifie donc pas que la photo en pleine définition occupe encore la mémoire du téléphone.

Ce fonctionnement intéresse aussi ceux qui changent d’appareil. Sur un autre Galaxy compatible, la synchronisation permet de voir les aperçus avant de rapatrier toute la bibliothèque. Chaque appareil doit utiliser les mêmes comptes Samsung et Google, avec la synchronisation activée.

Supprimer une photo n’est pas libérer de l’espace

C’est le point à vérifier avant de faire du ménage. La FAQ du constructeur précise que supprimer un élément synchronisé dans la Galerie l’efface aussi du stockage Google associé et des autres Galaxy connectés aux mêmes comptes.

Si l’objectif est seulement de récupérer de la place sur le téléphone, il faut donc employer la commande prévue pour cet usage, plutôt que sélectionner des images et les supprimer. Dans le premier cas, on retire une copie locale ; dans le second, on agit sur le contenu synchronisé.

Avant un nettoyage important, vérifiez que la synchronisation a bien été effectuée. Une photo qui n’a pas encore rejoint le cloud ne doit pas être considérée comme protégée simplement parce que le service est activé.

Les 15 Go ne s’ajoutent pas à votre espace Google

La Galerie utilise le stockage du compte Google choisi. Les 15 Go gratuits sont partagés avec Gmail, Drive et Google Photos : ce n’est pas une nouvelle réserve de 15 Go offerte pour Samsung.

Un compte déjà rempli de messages et de fichiers peut donc disposer de beaucoup moins d’espace pour les photos. Autre limite : au lancement, les contenus auparavant sauvegardés chez Google n’apparaissent pas automatiquement dans la Galerie. Celle-ci affiche les éléments synchronisés par son intermédiaire après l’activation du service.

Où vérifier si votre Galaxy est concerné

Samsung France indique deux accès : l’icône Cloud dans la Galerie, avec le bouton « Démarrer », ou les paramètres de l’application, où se trouve « Synchroniser les photos et les vidéos ». Les instructions affichées permettent ensuite de terminer la configuration.

Si cette option manque, l’annonce ne justifie pas de conclure à une panne : le constructeur mentionne des restrictions selon les marchés et les modèles. Ce service prend la suite de l’ancienne synchronisation de la Galerie avec OneDrive. Les fichiers déjà envoyés chez Microsoft restent accessibles depuis OneDrive ; ils ne sont pas automatiquement transférés chez Google par cette nouvelle fonction.