Samsung Galaxy : le correctif de novembre répare des failles dans Contacts et Messages

Le correctif de sécurité Samsung de novembre ne se limite pas aux composants invisibles d’Android. Son bulletin, publié le 3 novembre, détaille aussi des failles dans Contacts, Messages et l’application Téléphone. Plusieurs pouvaient permettre à une application présente sur le Galaxy d’accéder à des informations ou à des fonctions sans les autorisations attendues.

Des appels possibles sans la bonne permission

Dans son bulletin officiel, Samsung décrit plusieurs défauts touchant des composants de Contacts sous Android 14, 15 et 16. Certains concernaient les widgets d’appels récents, d’autres des écrans d’action : ils pouvaient laisser un attaquant local déclencher un appel sans permission appropriée.

Messages est également concerné sous Android 14 à 17, avec un défaut d’autorisation susceptible d’exposer des informations sensibles. Une autre correction vise l’accès à des données dans l’application Téléphone.

Le mot « local » a ici son importance : ces descriptions ne correspondent pas à une prise de contrôle automatique de tous les Galaxy par un simple appel reçu. Elles concernent un accès ou du code déjà présent sur l’appareil, selon la faille.

Le bulletin dépasse les seules applications Samsung

Le paquet de novembre associe les correctifs Android fournis par Google à ceux de Samsung. Le fabricant liste notamment une faille du chargeur de démarrage exigeant un accès physique au téléphone, ainsi que des défauts pouvant permettre l’exécution de code dans certains composants locaux.

Les versions Android affectées ne sont pas identiques pour chaque entrée. Un même Galaxy ne cumule donc pas nécessairement tous les problèmes décrits dans le bulletin.

Une mise à jour reçue en novembre peut encore porter le correctif d’octobre

Pour savoir où en est votre appareil, le mois de téléchargement ne suffit pas : il faut regarder la date du correctif Android affichée dans ses informations logicielles. La récente mise à jour des Galaxy S25 en Corée en donne un exemple : arrivée en novembre, elle conservait le niveau de sécurité d’octobre.

La publication du bulletin n’annonce pas une disponibilité simultanée sur tous les modèles français. Samsung précise que les délais varient selon les régions et les appareils. Le bon repère reste le niveau de correctif proposé à votre Galaxy, plutôt que la seule date à laquelle apparaît une notification.