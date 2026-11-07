L’édition anniversaire du Road Rash de 1996 est disponible sur PC. Derrière ses améliorations se cache un travail d’archives et une négociation musicale sauvée au dernier moment.

Road Rash revient sur PC : EA a retrouvé son code et failli perdre une partie de sa bande-son

Road Rash est de retour sur PC depuis le 5 novembre, dans une édition anniversaire du jeu sorti en 1996. Les courses à moto et les coups échangés entre concurrents retrouvent les boutiques numériques. Mais le plus étonnant se trouve dans les coulisses : retrouver un jeu ne veut pas seulement dire récupérer ses fichiers.

EA a dû remettre la main sur son code, restaurer ses séquences filmées et renégocier sa musique. Un dernier accord a bien failli empêcher le retour de la bande-son complète.

Une ressortie du jeu de 1996, avec des adaptations pour les PC actuels

L’identité du jeu reste celle du Road Rash original sur PC. Cette 30th Anniversary Edition ne transforme pas ses courses en une production moderne entièrement refaite. Elle conserve son esthétique et sa façon de mêler pilotage, bagarres et personnages filmés.

En revanche, elle prend en charge les manettes actuelles, ajoute les vibrations et propose un fonctionnement à 60 images par seconde. Le mode fenêtré et les sauvegardes dans le cloud facilitent également son utilisation sur une machine récente. Sur Windows, les systèmes annoncés sont Windows 10 et Windows 11.

Les séquences vidéo ont été retravaillées à partir des masters numérisés. Une version améliorée de ces films est proposée en option : il ne s’agit donc pas de nouvelles scènes tournées pour cette réédition.

Le dernier groupe a été retrouvé au dernier moment

Dans son récit de la restauration, EA raconte que le directeur technique Brian Barnes a retrouvé le code PC pendant le travail de numérisation des vidéos. La question musicale a demandé une autre forme d’enquête. Ce chantier prolonge celui des archives d’Electronic Arts et des anciennes cassettes retrouvées, déjà évoqué sur Menow à propos d’un autre jeu.

Les démarches pour récupérer les droits ont commencé en 2025. La bande-son concernait 14 morceaux provenant de sept groupes. À l’été 2026, six accords étaient obtenus, mais un dernier contact restait introuvable. En septembre, retirer la musique du groupe concerné devenait une possibilité réelle. Une dernière piste a finalement permis de joindre la bonne personne et de conclure l’accord à la mi-septembre.

Ce travail a aussi permis d’intégrer la musique pendant les courses, un fonctionnement présent dans la version Mega-CD.

Ce qu’il faut vérifier avant de le relancer

La ressortie est disponible sur Steam et GOG. La version GOG est distribuée sans DRM : une connexion ou une activation permanente n’est pas nécessaire pour jouer. Côté Steam Deck, le jeu est indiqué comme jouable, ce qui ne correspond pas au statut « vérifié » de Valve.

Les amateurs de multijoueur doivent aussi regarder le mode proposé : la fiche PC mentionne du PvP en réseau local. Cela ne promet pas un service de parties publiques en ligne avec recherche automatique d’adversaires.

Le principal intérêt de cette édition est donc précis : retrouver ce Road Rash historique dans une version adaptée aux équipements actuels, avec sa musique préservée. Pour ceux qui espèrent un nouvel épisode ou un remake complet, ce n’est pas le projet annoncé.