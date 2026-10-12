Un employé d’Electronic Arts retrouve 600 vieilles cassettes oubliées, un jeu culte de 1994 va renaître

Une découverte inattendue vient de faire renaître l’espoir chez les amateurs de jeux vidéo rétro. En explorant les archives d’Electronic Arts, un producteur a retrouvé environ 600 bandes vidéo originales datant des années 1990. Parmi ces documents figurent les séquences utilisées pour créer Wing Commander III: Heart of the Tiger, un jeu culte sorti en 1994 avec Mark Hamill, l’interprète de Luke Skywalker. Cette découverte ouvre désormais la voie à une nouvelle édition restaurée.

600 bandes vidéo retrouvées dans les archives d’Electronic Arts

La découverte a été présentée le 10 octobre 2026 lors du Portland Retro Gaming Expo, un événement consacré à l’histoire du jeu vidéo.

Jim Vessella, producteur chez Electronic Arts, a expliqué avoir retrouvé ces enregistrements pendant un travail de numérisation des archives vidéo de l’éditeur.

Ces bandes renferment notamment des séquences filmées pour Wing Commander III, un jeu de combat spatial qui se distinguait à l’époque par ses véritables scènes de cinéma intégrées entre les missions.

Le problème était que les vidéos présentes dans la version originale avaient subi une forte compression pour tenir sur les supports informatiques de 1994. Retrouver les enregistrements sources permet désormais d’envisager une restauration nettement plus fidèle.

Un jeu avec Mark Hamill pourrait revenir en version modernisée

Développé sous la direction de Chris Roberts, Wing Commander III permettait d’incarner un pilote engagé dans une guerre spatiale contre les Kilrathi.

Le jeu avait marqué les esprits grâce à ses séquences tournées avec de véritables acteurs, notamment Mark Hamill et John Rhys-Davies.

Lors de sa présentation, Jim Vessella a dévoilé un projet intitulé Wing Commander III: Heart of the Tiger – 30th Anniversary Edition.

Une photographie de la présentation, partagée par Steve Lin, membre de la Video Game History Foundation, révèle plusieurs améliorations envisagées pour cette réédition.

Vidéos restaurées, 60 FPS et compatibilité avec les manettes

Les informations présentées lors de l’événement évoquent plusieurs changements importants :

Restauration des cinématiques à partir des enregistrements vidéo originaux.

à partir des enregistrements vidéo originaux. Amélioration de la résolution des séquences filmées.

des séquences filmées. Gameplay jusqu’à 60 images par seconde .

. Compatibilité avec les manettes modernes.

Intégration de correctifs développés par la communauté.

Distribution envisagée sur Steam, GOG et EA app.

Une intégration liée à The Kilrathi Saga, compilation historique des premiers épisodes de la franchise, est également mentionnée. Son contenu exact reste à préciser.

L’objectif serait de conserver l’expérience originale tout en supprimant une partie des contraintes techniques qui compliquent aujourd’hui son utilisation sur les PC modernes.

Malgré cette présentation, aucune date de commercialisation ni aucun prix n’ont été communiqués.

Electronic Arts n’a pas non plus publié d’annonce commerciale détaillée confirmant l’ensemble des fonctionnalités de cette nouvelle édition.

Cette redécouverte intervient alors que Squadron 42, le nouveau jeu solo de Chris Roberts dans l’univers de Star Citizen, refait lui aussi parler de lui.

Pour les passionnés de jeux rétro, l’intérêt dépasse la simple nostalgie. Ces bandes vidéo retrouvées après plus de trois décennies pourraient permettre de préserver une partie importante de l’histoire du jeu vidéo, tout en offrant à une nouvelle génération l’occasion de découvrir Wing Commander III dans de meilleures conditions.