Amazon abandonne ses tablettes Fire après 15 ans : Android et Google Play prennent enfin le relais

Amazon tourne une page importante de son histoire. Après quinze ans de commercialisation, le constructeur abandonne progressivement ses tablettes Fire au profit d’une nouvelle gamme baptisée Alexa Tablet. Trois modèles viennent d’être présentés, avec une nouveauté très attendue : Android et le Google Play Store remplacent Fire OS. Les nouvelles tablettes seront également plus puissantes, mais sensiblement plus chères.

Amazon abandonne Fire OS et ouvre enfin ses tablettes à Google Play

C’est le changement le plus important. Jusqu’à présent, les tablettes Fire fonctionnaient avec Fire OS, une version modifiée d’Android qui ne proposait pas officiellement le Google Play Store.

Les utilisateurs devaient principalement passer par la boutique d’applications Amazon, dont le catalogue était beaucoup plus limité.

Avec les nouvelles Alexa Tablet, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Docs et les autres applications Android peuvent désormais être installés directement depuis Google Play.

Dans un entretien accordé à Bloomberg, Panos Panay, responsable des appareils Amazon, a expliqué que les anciennes tablettes ne répondaient plus suffisamment aux attentes des consommateurs.

Amazon précise toutefois que les tablettes Fire déjà commercialisées continueront de fonctionner et de recevoir les mises à jour de sécurité prévues. Leur abandon ne signifie donc pas qu’elles deviennent immédiatement inutilisables.

Trois nouvelles tablettes Alexa, dont une version Pro avec écran 120 Hz

Dans son annonce officielle du 8 octobre 2026, Amazon présente trois modèles dotés d’un boîtier en aluminium.

Modèle Écran Prix de départ en France Alexa Tablet 8 8 pouces 229,99 € Alexa Tablet 11 11 pouces, 90 Hz 329,99 € Alexa Tablet 12 Pro 12 pouces, 120 Hz 499,99 €

Le modèle le plus avancé embarque un processeur MediaTek Dimensity 8400, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Son écran de 12 pouces affiche une définition de 2 800 × 1 840 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Amazon propose également une version équipée d’un revêtement Nanomatte destiné à réduire les reflets.

Un clavier et un stylet sont disponibles séparément pour transformer la tablette en outil de travail plus polyvalent.

Alexa+ devient le véritable centre de l’expérience

Amazon ne se contente pas de remplacer son système d’exploitation. Les trois appareils intègrent Alexa+, la nouvelle génération de son assistant vocal reposant sur l’intelligence artificielle générative.

L’assistant peut répondre à des questions, organiser certaines tâches, contrôler les équipements connectés et exploiter les informations affichées à l’écran lorsque les fonctions correspondantes sont disponibles.

Les services Amazon restent également présents, notamment Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music et Luna.

L’objectif est de proposer des tablettes Android classiques, mais avec une intégration plus poussée de l’écosystème Amazon. Certaines fonctions avancées d’Alexa+ nécessitent toutefois un abonnement ou une disponibilité régionale spécifique.

Des prix plus élevés que les anciennes Fire

Ce changement de stratégie s’accompagne d’une hausse importante des tarifs.

Alors que les anciennes tablettes Fire étaient souvent proposées à moins de 150 €, les nouvelles Alexa Tablet démarrent à 229,99 € et peuvent dépasser 600 € selon les configurations.

Amazon cherche désormais à concurrencer plus directement les tablettes Samsung Galaxy Tab et les iPad d’Apple, plutôt que de se concentrer uniquement sur les appareils économiques.

En France, les nouvelles tablettes sont annoncées à partir d’octobre 2026, avec une disponibilité variable selon les modèles.

Après quinze ans de Fire OS, Amazon adopte enfin une version complète d’Android avec les services Google. Un changement majeur qui répond à l’une des principales critiques adressées à ses anciennes tablettes, même si les utilisateurs devront désormais payer davantage pour en profiter.