One UI 9 : ces 5 réglages à vérifier après la mise à jour de votre Samsung Galaxy

One UI 9 est désormais en cours de déploiement sur les smartphones Samsung Galaxy. Si vous venez d’installer la mise à jour, plusieurs réglages méritent votre attention. Entre les nouvelles alertes de confidentialité, les fonctions Galaxy AI et les outils de diagnostic, Samsung a introduit des changements qui peuvent améliorer votre utilisation quotidienne. Voici 5 vérifications à effectuer après le passage à One UI 9 pour profiter des nouveautés sans négliger votre sécurité.

1. Vérifiez les nouvelles alertes de confidentialité

C’est l’une des nouveautés les plus intéressantes de One UI 9. Samsung introduit Privacy Alerts, une fonction capable d’identifier certaines activités inhabituelles des applications grâce à une analyse réalisée directement sur le téléphone.

Elle peut notamment vous avertir lorsqu’une application tente d’accéder à une autorisation en arrière-plan sans raison apparente.

Après la mise à jour, ouvrez Paramètres > Sécurité et confidentialité > Gestionnaire d’autorisations pour examiner les accès accordés à vos applications.

Concentrez-vous particulièrement sur les autorisations sensibles : microphone, appareil photo, localisation et contacts. Si une application n’a pas besoin d’un accès permanent, vous pouvez limiter son autorisation.

Attention, les nouvelles alertes Privacy Alerts ne sont pas proposées sur tous les Galaxy. Samsung les réserve à une sélection de modèles compatibles.

2. Personnalisez Now Brief pour éviter les informations inutiles

Avec One UI 9, Now Brief devient davantage personnalisable grâce à de nouvelles cartes génératives et modifiables.

L’assistant peut afficher des informations liées à votre calendrier, à la météo, à votre activité physique ou à certains contenus multimédias.

Si votre Galaxy prend en charge cette fonction, ouvrez Paramètres > Galaxy AI > Now Brief, ou recherchez directement « Now Brief » dans les paramètres.

Vérifiez les catégories autorisées et désactivez celles qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez ainsi éviter de multiplier les suggestions et conserver uniquement les informations utiles.

Certaines cartes utilisent des informations personnelles auxquelles vous avez donné accès. Prenez donc également le temps de contrôler les autorisations correspondantes.

3. Faites un diagnostic de votre batterie et de votre téléphone

Samsung a ajouté à One UI 9 un nouveau menu Garantie et Care, qui centralise plusieurs informations sur l’état et l’entretien des appareils Galaxy.

Sur les modèles compatibles, ce menu permet notamment de vérifier la couverture de garantie, de lancer des diagnostics et d’accéder aux services de réparation.

Pour commencer, recherchez Garantie et Care dans les paramètres ou ouvrez l’application Samsung Members, puis la rubrique Assistance pour accéder aux diagnostics disponibles.

Vous pourrez contrôler différents composants, notamment la batterie, l’écran, les capteurs et les fonctions de connectivité, selon votre appareil.

Si vous constatez une autonomie inhabituelle juste après la mise à jour, ne concluez pas immédiatement à un problème. Les optimisations et les tâches exécutées en arrière-plan peuvent temporairement modifier la consommation énergétique.

Observez l’autonomie pendant quelques jours et consultez ensuite les statistiques dans Paramètres > Batterie pour identifier les applications les plus gourmandes.

4. Contrôlez les nouvelles suggestions intelligentes de Galaxy AI

One UI 9 améliore également Now Nudge, une fonction qui propose des actions adaptées à ce que vous êtes en train de faire.

Par exemple, lorsqu’un proche vous transmet une adresse dans une conversation, votre Galaxy peut vous proposer une action pertinente sans vous obliger à changer d’application.

Après l’installation, recherchez Now Nudge dans les paramètres pour vérifier sa disponibilité et les options proposées sur votre modèle.

Ces suggestions peuvent être pratiques, mais leur fonctionnement dépend notamment de la langue, du pays et des applications utilisées.

Il n’est pas nécessaire d’activer toutes les fonctions Galaxy AI. Conservez uniquement celles qui correspondent à vos habitudes pour éviter de surcharger votre expérience quotidienne.

5. Essayez le nouveau recadrage automatique dans la Galerie

One UI 9 introduit aussi une fonction baptisée Recadrage Dynamique, également appelée My FanCam.

Elle permet de sélectionner une personne dans une vidéo déjà enregistrée, puis de créer automatiquement un nouveau cadrage qui suit ses déplacements.

Pour vérifier sa disponibilité, ouvrez Galerie, sélectionnez une vidéo compatible et examinez les options de modification et d’outils intelligents.

Cette nouveauté peut être particulièrement intéressante pour les vidéos de sport, les spectacles ou les événements familiaux.

Vous pouvez ainsi conserver un sujet au centre de l’image sans réaliser manuellement chaque mouvement de recadrage.

La fonction nécessite un appareil compatible et une connexion à un compte Samsung. Elle n’est pas disponible pour toutes les vidéos.

One UI 9 : tous les Samsung Galaxy disposent-ils de ces réglages ?

Non, toutes les nouveautés de One UI 9 ne sont pas accessibles sur l’ensemble des appareils compatibles.

Dans son annonce officielle du 16 septembre 2026, Samsung confirme que le déploiement a commencé sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, après l’arrivée du système sur les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8.

D’autres smartphones et tablettes Galaxy doivent recevoir progressivement la mise à jour. Toutefois, certaines fonctionnalités Galaxy AI restent limitées à des modèles précis ou dépendent de la disponibilité régionale.

Pour vérifier votre version, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur le logiciel. Si vous n’avez pas encore installé One UI 9, ouvrez Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.

Les vérifications les plus importantes restent celles de la confidentialité, des autorisations et de la batterie. Les autres nouveautés peuvent ensuite être activées et personnalisées selon les fonctions réellement disponibles sur votre Samsung Galaxy.