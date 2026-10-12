PlayStation : Sony va abandonner les jeux sur disque en 2028, un ancien dirigeant tire la sonnette d’alarme

Sony mettra fin à la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028. Une décision qui inquiète Shawn Layden, ancien dirigeant de PlayStation. Selon lui, même si près de 80 % des joueurs privilégient désormais les téléchargements, les 20 % restants représentent une communauté particulièrement importante pour la marque. Leur tourner le dos pourrait avoir des conséquences bien au-delà des ventes de jeux physiques.

Sony abandonnera les nouveaux jeux sur disque en janvier 2028

Dans son annonce officielle du 1er juillet 2026, Sony confirme que les nouveaux jeux PlayStation ne seront plus produits sur disque à partir de janvier 2028.

Après cette date, les nouveautés seront commercialisées au format numérique, directement sur le PlayStation Store ou auprès des revendeurs proposant des codes de téléchargement.

Les jeux déjà sortis sur disque ne sont pas concernés par cette mesure. Les titres commercialisés au format physique avant janvier 2028 pourront toujours être utilisés sur les consoles compatibles.

Cette décision renforce également les interrogations autour de la future PlayStation 6. Nous avions notamment évoqué les économies que Sony pourrait réaliser avec une PS6 davantage tournée vers le numérique.

Shawn Layden met en garde Sony contre la perte de ses fans les plus fidèles

Invité du podcast The Expansion Pass, Shawn Layden a exprimé ses inquiétudes face à cette stratégie.

L’ancien dirigeant reconnaît les avantages du téléchargement : acheter un jeu sans se déplacer, le lancer immédiatement et passer d’un titre à un autre sans changer de disque.

Mais il estime que les collectionneurs représentent une communauté beaucoup plus importante que leur poids dans les ventes.

Les versions numériques représentent environ 82 % des ventes de jeux complets sur PlayStation. Pourtant, Layden souligne que les acheteurs de versions physiques font souvent partie des fans les plus passionnés.

Certains achètent même deux exemplaires du même jeu : un pour jouer et un autre pour conserver la boîte intacte.

Selon lui, négliger cette communauté pourrait durablement affecter l’image de PlayStation, même si les ventes numériques continuent de progresser.

La disparition des disques pose aussi la question de la propriété des jeux

Pour les collectionneurs, posséder un jeu ne se résume pas à pouvoir le lancer depuis une bibliothèque numérique.

Un disque peut généralement être prêté, revendu, offert ou conservé pendant plusieurs décennies. Ces possibilités sont beaucoup plus limitées avec une licence numérique liée à un compte PlayStation.

Cette inquiétude concerne aussi le fonctionnement des jeux dans plusieurs années, notamment si certains services en ligne deviennent indisponibles.

Nous avions déjà abordé cette question dans notre article sur la possibilité de jouer hors ligne sur PS6 sans dépendre des serveurs de Sony.

Sony ne prévoit pas de revenir sur sa décision

Malgré les critiques, Sony maintient pour le moment son calendrier de janvier 2028.

Le constructeur justifie cette transition par l’évolution des habitudes d’achat et la domination croissante des versions dématérialisées.

La directrice financière de Sony, Lin Tao, a confirmé fin juillet que l’entreprise entendait poursuivre cette transition après avoir examiné les conséquences de sa décision.

Pour Shawn Layden, le véritable risque n’est donc pas seulement commercial. En abandonnant les disques, PlayStation pourrait aussi éloigner certains de ses fans les plus fidèles, ceux qui collectionnent les jeux et contribuent depuis des années à faire vivre la marque.