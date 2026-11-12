Retroid Pocket Duo : deux écrans OLED à 120 Hz dans une console qui se replie

Une fois ouverte, la Retroid Pocket Duo présente deux écrans AMOLED, chacun capable de monter à 120 Hz. L’écran supérieur est le plus grand. L’écran inférieur est presque carré par comparaison. Ce choix rend la console intéressante pour les jeux conçus autour de deux affichages et pose une question pratique : que faire de l’écran inférieur quand le jeu n’en utilise qu’un ?

Deux formats, deux rôles possibles

La dalle supérieure mesure 5,5 pouces et affiche une définition de 1 920 × 1 080 pixels. Celle du bas mesure 4,5 pouces et affiche une définition de 960p, selon Retroid. Le premier écran, au format 16:9, laisse plus d’espace aux jeux modernes. Le second, au format 4:3, est plus adapté à des interfaces compactes ou à des jeux pensés pour un affichage de cette forme.

L’intérêt du double écran dépend du logiciel. Dans un jeu conçu pour deux surfaces, on peut retrouver la vue principale en haut et une carte ou des commandes en bas, si le logiciel utilisé prend en charge cette disposition. Sur un jeu classique, le deuxième écran ne devient pas automatiquement un affichage auxiliaire. Menow a déjà détaillé les réglages qu’Azahar prépare jeu par jeu, un exemple de la façon dont le logiciel peut changer l’expérience sur ce type de console.

120 Hz ne garantit pas 120 images par seconde

Le chiffre décrit la capacité des dalles à se rafraîchir. La cadence du jeu dépend de la puce, du logiciel et du titre. Retroid annonce Android 16, une puce Qualcomm Dragonwing Q-7790, 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Ces caractéristiques permettent de situer l’appareil, sans prédire à elles seules comment tournera un jeu précis.

Si vous l’attendez, vérifiez votre coloris

Les commandes ne partent pas toutes au même moment. Le suivi de Retroid permet de comparer son coloris et sa date de commande aux lots déjà expédiés. Une mise à jour de ce tableau indique un départ chez le fabricant. Pour une livraison en France, le suivi du colis reste le meilleur repère une fois l’expédition confirmée.

Crédit visuel : Retroid.