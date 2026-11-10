Azahar sur Android : vos jeux 3DS pourront enfin garder leurs propres réglages

Un jeu 3DS fluide avec une image très fine, un autre qui ralentit avec les mêmes options : sur un appareil Android, le bon compromis change d’un titre à l’autre. Azahar 2127.0 prépare justement des réglages enregistrés séparément pour chaque jeu. La mise à jour apporte aussi des optimisations de performances, mais elle est encore proposée en préversion.

Les propriétaires de consoles Android à deux écrans, comme les Retroid Pocket Duo et AYN Thor, ont donc une amélioration pratique à surveiller. Il ne faut toutefois pas leur promettre automatiquement 15 % de vitesse supplémentaire : le résultat chiffré cité par les développeurs correspond à un appareil équipé d’un processeur graphique Mali, pas à un test publié de ces deux consoles.

Un profil différent pour chaque jeu

Les notes de version officielles indiquent qu’un appui prolongé sur un titre de la bibliothèque Android donne accès à ses paramètres particuliers. Le principe : conserver le compromis choisi pour ce jeu sans devoir le reconstruire à chaque session.

Cette distinction est importante pour l’émulation. Une bibliothèque ne représente pas une charge de travail uniforme : changer de jeu peut modifier les besoins et la régularité de l’affichage. Un réglage flatteur sur une scène peu chargée n’est donc pas nécessairement celui qui reste agréable pendant toute une partie.

En pratique, mieux vaut commencer par un jeu que l’on connaît, garder une scène de référence et ne changer qu’une option à la fois. On peut alors comparer la fluidité et la lisibilité sans confondre l’effet de plusieurs modifications. Le profil par jeu évite ensuite de sacrifier toute la bibliothèque pour satisfaire le titre le plus exigeant.

Pourquoi le gain de 15 % n’est pas une promesse universelle

Azahar utilise désormais des indications de charge de travail transmises au système Android par l’intermédiaire d’ADPF. Google décrit ce mécanisme comme un moyen de mieux faire coopérer les applications exigeantes avec la gestion des performances et de la température.

Un processeur mobile ne fonctionne pas à une puissance fixe : ses fréquences et la répartition des tâches évoluent avec la charge et les contraintes thermiques. Donner au système une meilleure visibilité sur le travail à venir peut l’aider à choisir une réponse plus adaptée. Cela ne transforme ni le processeur ni le refroidissement de la console.

Le gain dépend donc de l’appareil et du jeu. Le chiffre de 15 % observé sur un appareil Mali constitue un résultat ponctuel, pas un minimum garanti ni une mesure réalisée par Menow.

Une préversion à installer en connaissance de cause

La version 2127.0 RC2, publiée le 6 novembre, corrige un plantage introduit dans la première version candidate. L’équipe recommande de sauvegarder les données d’Azahar avant de tester une préversion. Si l’on veut simplement continuer une partie sans prendre ce risque, attendre la version stable reste le choix le plus simple.

Autre point utile : la mise à jour invalide les anciens caches de compilation graphique. Les premières sessions peuvent donc être temporairement moins fluides, le temps de reconstruire ces données. Il serait trompeur de juger toute la mise à jour sur les premières minutes après installation.

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