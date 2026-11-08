Redmi M100 Pro : ce nouveau Xiaomi arrive sous HyperOS 3, voici ce qu’il propose

OLED 120 Hz, stabilisation optique et batterie de 5 500 mAh : le M100 Pro vise le marché chinois. Son nom Pro ne garantit pas HyperOS 4 au lancement.

Le Redmi M100 Pro apparaît dans la gamme chinoise avec une particularité qui mérite d’être vérifiée avant de s’enthousiasmer pour son nom : il est annoncé sous HyperOS 3 et Android 16, alors que Xiaomi a déjà engagé le déploiement d’HyperOS 4 sur d’autres modèles. L’appellation Pro décrit ici une configuration matérielle, pas la garantie d’obtenir le logiciel le plus récent dès l’ouverture de la boîte.

91mobiles rapporte une version de 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage, affichée à 2 499 yuans en Chine. Ce tarif ne constitue ni un prix français ni une annonce de commercialisation européenne.

Ce que contient réellement ce nouveau modèle

Équipement annoncé Redmi M100 Pro Ce qu’il faut en retenir Écran OLED incurvé, 6,67 pouces, 120 Hz Grand écran ; la courbure est un choix de forme, pas une preuve de meilleure image Processeur Dimensity 7300-Ultra Une plateforme de milieu de gamme Mémoire / stockage 12 Go LPDDR4X / 256 Go UFS 2.2 Capacité et vitesse de stockage sont deux caractéristiques différentes Photo arrière 50 Mpx avec stabilisation optique, ultra grand-angle 8 Mpx, macro 2 Mpx Trois cadrages, mais pas de téléobjectif optique annoncé Batterie / recharge 5 500 mAh / 45 W Une capacité, pas une durée d’utilisation mesurée Système au lancement HyperOS 3, Android 16 Aucune date HyperOS 4 confirmée dans les documents consultés

La capacité de 5 500 mAh est également donnée dans le relevé chinois d’IT Home publié le 1er novembre. Elle ne doit pas être confondue avec celle d’un autre modèle M100. Aucun essai d’endurance ne permet ici d’annoncer deux jours d’autonomie ou de le classer face aux Redmi dotés de batteries plus grosses.

12 Go de mémoire ne suffisent pas à en faire un haut de gamme

La mémoire vive aide à conserver des applications en cours d’utilisation ; elle ne remplace pas la puissance du processeur et du circuit graphique. MediaTek décrit la famille Dimensity 7300 comme une plateforme à huit cœurs gravée en 4 nm, avec un circuit graphique Mali-G615. Cette architecture donne un repère technique, sans constituer un test du téléphone lui-même.

Il faut aussi distinguer les capacités de la puce de celles effectivement activées dans le smartphone : une définition photo ou une connexion prises en charge par le processeur ne sont pas automatiquement celles du produit fini. La fiche du M100 Pro, et non celle du composant seul, fait foi pour cet équipement.

Pour un lecteur français, la question reste celle du suivi

Les sources consultées décrivent un appareil destiné au marché chinois. Elles ne donnent pas de calendrier français, ni d’engagement précis permettant de dater son passage à HyperOS 4. Partir d’HyperOS 3 ne prouve pas qu’il ne sera jamais mis à jour ; promettre l’inverse serait tout aussi prématuré.

Si ce nom apparaît sur une annonce d’importation, vérifiez donc d’abord la référence, la région du logiciel, les services disponibles et les conditions de garantie. Comparer son seul prix converti à celui d’un Redmi vendu officiellement en France masquerait ces différences essentielles.