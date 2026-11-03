REDMAGIC précise les prix et le calendrier de vente du 12 Pro en Europe. Le modèle 12 Go/256 Go démarre à 899 €, avec une ouverture générale le 18 novembre.

REDMAGIC 12 Pro : le prix européen est fixé à 899 €, les ventes ouvriront le 18 novembre

Le REDMAGIC 12 Pro a désormais un prix européen : 899 € en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La marque détaille aussi le calendrier d’achat. La présentation internationale du 3 novembre ne correspond pas à une disponibilité immédiate : les ventes générales commenceront le 18 novembre à 13 heures, heure française.

C’est la pièce qui manquait à notre premier article sur le modèle international, consacré aux caractéristiques annoncées avant son lancement.

Trois configurations et un accès anticipé distinct

La boutique européenne officielle affiche trois tarifs : 899 € pour 12 Go/256 Go, 999 € pour 16 Go/512 Go et 1 199 € pour 16 Go/1 To. Le coloris noir transparent Nightfreeze existe dans les trois configurations. Le Subzero argenté commence à 16 Go/512 Go.

Le calendrier commercial comporte plusieurs étapes :

Du 12 au 17 novembre : vente des avantages Early Bird.

Du 17 au 18 novembre : accès anticipé réservé aux participants concernés.

Le 18 novembre à 13 heures : ouverture générale des ventes.

Attention à la petite somme mise en avant pour l’Early Bird : le bon à 1 € ne paie pas le téléphone. Il sert à obtenir les avantages de l’opération, selon ses conditions. REDMAGIC précise également qu’il ne réserve pas un appareil et ne garantit pas sa disponibilité. Ce n’est donc ni une précommande complète ni une promesse de livraison à une date donnée.

La version européenne conserve les 8 400 mAh

Le modèle international associe une batterie de 8 400 mAh, un écran AMOLED de 6,85 pouces jusqu’à 185 Hz et le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Le refroidissement combine notamment une double boucle liquide et un ventilateur : un équipement conçu pour les longues sessions, dont les gains devront être appréciés dans des tests indépendants.

La fiche européenne du 12 Pro annonce jusqu’à 80 W en charge filaire et sans fil. C’est cette version qu’il faut retenir pour cet achat, sans importer automatiquement toutes les caractéristiques du Pro+ chinois.

Enfin, un écran à 185 Hz ne transforme pas tous les jeux en titres à 185 images par seconde. Le jeu doit autoriser cette cadence et le téléphone doit pouvoir la maintenir. Les 899 € donnent un point d’entrée clair ; les réglages compatibles, la durée des parties et les performances soutenues détermineront l’intérêt réel de ce matériel pour chaque joueur.

Image : illustration.