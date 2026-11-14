REDMAGIC 12 Pro vs Xiaomi 18 Pro : 1 400 mAh de plus d’un côté, un zoom optique de l’autre

Le REDMAGIC 12 Pro mise sur un ventilateur intégré, deux commandes tactiles sur la tranche et un grand écran. Le Xiaomi 18 Pro utilise l’espace autrement : son boîtier reçoit un téléobjectif Leica dédié et son écran principal de 6,4 pouces est plus compact. Le bon choix dépend donc de deux gestes très concrets : jouer longtemps avec le téléphone à l’horizontale ou cadrer un sujet éloigné sans s’en remettre au seul zoom numérique.

REDMAGIC 12 Pro et Xiaomi 18 Pro : le tableau avant d’acheter

Le tableau utilise les caractéristiques du REDMAGIC 12 Pro international. Côté Xiaomi, les valeurs décrivent la référence dévoilée en Chine. Les caractéristiques locales restent à vérifier lors du lancement annoncé pour le 17 novembre.

Critère REDMAGIC 12 Pro européen Xiaomi 18 Pro annoncé en Chine Écran principal AMOLED 6,85 pouces, jusqu’à 185 Hz selon le jeu AMOLED LTPO 6,4 pouces, jusqu’à 120 Hz Écran au dos Aucun Écran secondaire de 2,7 pouces Puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Jeu Ventilateur intégré, refroidissement liquide à double boucle, gâchettes tactiles à 520 Hz Pas de ventilateur ni de gâchettes dédiées Mémoire et stockage 12/256 Go, 16/512 Go ou 24 Go/1 To selon la configuration Jusqu’à 16 Go de mémoire et 1 To de stockage Appareil photo principal 50 Mpx 200 Mpx avec stabilisation optique Ultra grand-angle 50 Mpx 50 Mpx Téléobjectif dédié Aucun 200 Mpx, équivalent 75 mm Batterie annoncée 8 400 mAh 7 000 mAh en Chine Recharge Jusqu’à 80 W en filaire et sans fil Jusqu’à 100 W en filaire et 50 W sans fil en Chine Logiciel REDMAGIC OS avec espace de jeu dédié HyperOS 4 Prix et sortie À partir de 899 € en Europe, ventes annoncées le 18 novembre Prix français à confirmer

Le ventilateur vaut surtout pour des sessions longues

Les gâchettes permettent de déclencher une action sans recouvrir l’écran d’un doigt. L’écran est aussi plus grand de 0,45 pouce en diagonale, ce qui aide à lire une interface chargée. Les 185 Hz restent un plafond : un jeu limité à 60 images par seconde ne gagne aucune image parce que la dalle peut se rafraîchir plus vite. Pour savoir si ce matériel vaut le surcoût, vérifiez la cadence proposée par vos jeux et ce qu’ils maintiennent en partie.

Les 1 400 mAh d’écart sur les fiches donnent une idée de la réserve disponible, avec la batterie chinoise du Xiaomi comme point de comparaison. Ils ne donnent pas un écart d’autonomie mesuré. La luminosité, la cadence et la consommation du jeu pèsent sur les résultats, tout comme l’utilisation du ventilateur.

Le téléobjectif du Xiaomi change surtout le cadrage

À distance, par exemple lors d’un spectacle ou pour isoler un détail architectural, le module dédié du Xiaomi offre une focale équivalente à 75 mm. Le REDMAGIC dépend du recadrage numérique pour resserrer le champ sans changer d’optique. Le nombre de mégapixels seul ne permet toutefois pas de conclure sur la netteté de nuit ou le rendu sur un sujet qui bouge.

Le REDMAGIC a du sens si vous jouez assez souvent pour profiter de ses commandes et de son refroidissement. Si le zoom et la prise en main priment, attendez la fiche française du Xiaomi avant de trancher sur le prix, la batterie et la garantie. Le comparatif des versions du REDMAGIC 12 Pro montre pourquoi la référence du vendeur compte autant que le nom inscrit sur la boîte.