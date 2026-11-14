REDMAGIC 12 Pro vs Xiaomi 18 Pro : 1 400 mAh de plus d’un côté, un zoom optique de l’autre

Le REDMAGIC 12 Pro mise sur un ventilateur intégré, deux commandes tactiles sur la tranche et un grand écran. Le Xiaomi 18 Pro utilise l’espace autrement : son boîtier reçoit un téléobjectif Leica dédié et son écran principal de 6,4 pouces est plus compact. Le bon choix dépend donc de deux gestes très concrets : jouer longtemps avec le téléphone à l’horizontale ou cadrer un sujet éloigné sans s’en remettre au seul zoom numérique.
REDMAGIC 12 Pro et Xiaomi 18 Pro : le tableau avant d’acheter
Le tableau utilise les caractéristiques du REDMAGIC 12 Pro international. Côté Xiaomi, les valeurs décrivent la référence dévoilée en Chine. Les caractéristiques locales restent à vérifier lors du lancement annoncé pour le 17 novembre.
|Critère
|REDMAGIC 12 Pro européen
|Xiaomi 18 Pro annoncé en Chine
|Écran principal
|AMOLED 6,85 pouces, jusqu’à 185 Hz selon le jeu
|AMOLED LTPO 6,4 pouces, jusqu’à 120 Hz
|Écran au dos
|Aucun
|Écran secondaire de 2,7 pouces
|Puce
|Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
|Snapdragon 8 Elite Gen 6
|Jeu
|Ventilateur intégré, refroidissement liquide à double boucle, gâchettes tactiles à 520 Hz
|Pas de ventilateur ni de gâchettes dédiées
|Mémoire et stockage
|12/256 Go, 16/512 Go ou 24 Go/1 To selon la configuration
|Jusqu’à 16 Go de mémoire et 1 To de stockage
|Appareil photo principal
|50 Mpx
|200 Mpx avec stabilisation optique
|Ultra grand-angle
|50 Mpx
|50 Mpx
|Téléobjectif dédié
|Aucun
|200 Mpx, équivalent 75 mm
|Batterie annoncée
|8 400 mAh
|7 000 mAh en Chine
|Recharge
|Jusqu’à 80 W en filaire et sans fil
|Jusqu’à 100 W en filaire et 50 W sans fil en Chine
|Logiciel
|REDMAGIC OS avec espace de jeu dédié
|HyperOS 4
|Prix et sortie
|À partir de 899 € en Europe, ventes annoncées le 18 novembre
|Prix français à confirmer
Le ventilateur vaut surtout pour des sessions longues
Les gâchettes permettent de déclencher une action sans recouvrir l’écran d’un doigt. L’écran est aussi plus grand de 0,45 pouce en diagonale, ce qui aide à lire une interface chargée. Les 185 Hz restent un plafond : un jeu limité à 60 images par seconde ne gagne aucune image parce que la dalle peut se rafraîchir plus vite. Pour savoir si ce matériel vaut le surcoût, vérifiez la cadence proposée par vos jeux et ce qu’ils maintiennent en partie.
Les 1 400 mAh d’écart sur les fiches donnent une idée de la réserve disponible, avec la batterie chinoise du Xiaomi comme point de comparaison. Ils ne donnent pas un écart d’autonomie mesuré. La luminosité, la cadence et la consommation du jeu pèsent sur les résultats, tout comme l’utilisation du ventilateur.
Le téléobjectif du Xiaomi change surtout le cadrage
À distance, par exemple lors d’un spectacle ou pour isoler un détail architectural, le module dédié du Xiaomi offre une focale équivalente à 75 mm. Le REDMAGIC dépend du recadrage numérique pour resserrer le champ sans changer d’optique. Le nombre de mégapixels seul ne permet toutefois pas de conclure sur la netteté de nuit ou le rendu sur un sujet qui bouge.
Le REDMAGIC a du sens si vous jouez assez souvent pour profiter de ses commandes et de son refroidissement. Si le zoom et la prise en main priment, attendez la fiche française du Xiaomi avant de trancher sur le prix, la batterie et la garantie. Le comparatif des versions du REDMAGIC 12 Pro montre pourquoi la référence du vendeur compte autant que le nom inscrit sur la boîte.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.