REDMAGIC 12 Pro : la version chinoise recharge plus vite, mais l’import n’apporte pas tout

Le REDMAGIC 12 Pro international et le 12 Pro+ chinois se ressemblent au point de donner l’impression d’un simple changement de nom. Pourtant, deux caractéristiques diffèrent : la recharge filaire et la fréquence de détection des gâchettes. Avant de commander un modèle importé, mieux vaut savoir ce que ces écarts changent réellement.

La comparaison publiée par Gizmochina le 10 novembre rappelle que les deux versions partagent l’essentiel de leur équipement. Cela ne rend pas automatiquement le modèle chinois plus intéressant pour un acheteur français.

120 W contre 80 W : un avantage sur la fiche, pas un temps de charge mesuré

La version chinoise accepte jusqu’à 120 W en filaire, contre 80 W sur le modèle international. Toutes deux annoncent une batterie de 8 400 mAh et une recharge sans fil pouvant atteindre 80 W. L’avantage chinois concerne donc la puissance maximale avec un câble, pas la capacité.

Il ne faut pas convertir ces puissances en minutes avec une règle de trois. La puissance évolue pendant une recharge ; le chargeur utilisé, la température et l’état de la batterie comptent également. Aucun chronométrage commun aux deux versions ne permet ici de chiffrer le temps gagné.

La fiche officielle internationale précise d’ailleurs que ses chiffres de charge proviennent de tests en laboratoire et que les performances réelles varient selon les conditions d’utilisation.

Des gâchettes différentes, mais pas deux niveaux de puissance

Les touches tactiles sur la tranche sont données pour 700 Hz en Chine, contre 520 Hz à l’international. Il s’agit de la fréquence de détection des commandes, pas du nombre d’images affichées par seconde. À fréquence supérieure, la lecture théorique des entrées est plus fréquente ; cela ne démontre pas à lui seul un avantage mesurable dans chaque jeu.

Les deux variantes reposent sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et un écran AMOLED de 6,85 pouces à 185 Hz. Le refroidissement actif et la batterie sont communs. On ne peut donc pas présenter la version internationale comme un téléphone d’une autre catégorie de performances.

REDMAGIC prévient aussi que le mode 185 Hz dépend de l’adaptation de chaque jeu, de sa version et de ses réglages. Un écran compatible ne transforme pas automatiquement un titre limité à 60 images par seconde en jeu à 185 images par seconde.

Pour la France, la bonne version compte autant que les deux chiffres

La fiche internationale mentionne notamment les bandes 4G B20 et B28, ainsi que les bandes 5G n28 et n78, deux nano-SIM et l’absence d’eSIM. Ces caractéristiques doivent être vérifiées séparément sur une référence chinoise : une apparence identique ne garantit pas une connectivité identique.

Il faut également comparer la langue et les services du logiciel livré, les mises à jour et les conditions de service après-vente du vendeur. Les estimations de prix en dollars citées dans le comparatif étranger ne constituent pas un tarif français comparable. Pour choisir, le bénéfice tangible de l’import reste donc à mettre face à ces différences de version, plutôt qu’au seul chiffre de 120 W.