Jeux Steam, refroidissement et écran 185 Hz : ce que le REDMAGIC 12 Pro apporte au jeu, et les limites à connaître avant d’en faire son seul téléphone.

REDMAGIC 12 Pro : il fait tourner des jeux PC, mais peut-il remplacer votre smartphone habituel ?

Le REDMAGIC 12 Pro ne se limite pas aux jeux Android : son environnement de jeu permet aussi d’exécuter certains titres PC sur le téléphone. La démonstration est impressionnante, mais entre compatibilité, images générées et qualité photo, il faut comprendre ce que l’on gagne et ce que l’on accepte.

Dans une vidéo sponsorisée par REDMAGIC, PhoneBuff montre plusieurs jeux PC exécutés sur le 12 Pro. Ce cadre commercial doit accompagner la lecture des résultats : les mesures présentées appartiennent au vidéaste et ne constituent pas un test indépendant réalisé par Menow. Elles permettent néanmoins d’identifier les questions importantes avant d’envisager ce type de smartphone.

Des jeux PC exécutés sur le téléphone, pas un catalogue universel

Le fabricant annonce la prise en charge de Steam dans son environnement de jeu. PhoneBuff présente notamment des séquences de GTA V, Far Cry 4, Halo et Cyberpunk. L’idée est de télécharger des jeux associés à son compte, puis de les faire fonctionner sur l’appareil par émulation.

Cette méthode diffère du jeu dans le nuage. Les calculs ont lieu sur le téléphone plutôt que sur un serveur distant dont on reçoit la vidéo. Cela change les contraintes : il faut de l’espace de stockage, une puissance suffisante et une compatibilité avec chaque titre.

Posséder un jeu dans sa bibliothèque ne garantit donc pas son fonctionnement. Le lanceur, les protections, les pilotes et le système anti-triche peuvent empêcher son démarrage ou limiter certains modes. Dans la démonstration, PhoneBuff précise ainsi que le jeu en ligne de Halo reste bloqué par l’anti-triche, même si la campagne est accessible.

Deux jeux affichés à 60 images par seconde peuvent réagir différemment

Le piège le plus courant consiste à confondre les images calculées par le jeu et celles ajoutées par interpolation. Le REDMAGIC utilise une puce dédiée pour créer des images intermédiaires dans les usages compatibles. L’affichage peut paraître plus fluide, sans que le moteur du jeu calcule autant de nouvelles étapes de simulation.

Les commandes, la latence et les artefacts restent donc à observer. Un compteur élevé ne suffit pas : regardez aussi les contours en mouvement, les viseurs et les éléments qui apparaissent rapidement à l’écran.

PhoneBuff signale justement des défauts visuels avec l’interpolation dans Far Cry 4 et préfère parfois la désactiver. La vidéo illustre ainsi pourquoi le bon réglage dépend du jeu. Pour une aventure, la fluidité perçue peut être agréable ; pour viser précisément, la régularité et la réponse aux commandes peuvent peser davantage.

Le refroidissement vise surtout à tenir dans la durée

Le 12 Pro combine un ventilateur et un circuit de refroidissement liquide à deux boucles. Son écran AMOLED de 6,85 pouces monte jusqu’à 185 Hz, tandis que sa batterie atteint 8 400 mAh selon les caractéristiques du fabricant.

L’enjeu du refroidissement n’est pas seulement d’obtenir un beau score pendant une minute. Un téléphone qui chauffe peut réduire sa puissance pour maîtriser sa température. Maintenir un niveau stable sur une longue session est plus intéressant qu’une pointe élevée suivie d’une baisse sensible.

Cela ne signifie pas que le boîtier restera froid. PhoneBuff relève lui-même que le téléphone peut devenir chaud. Avant de comparer des résultats, il faut connaître la durée de la session, le mode de performance, les réglages graphiques et les accessoires utilisés. Sans ces conditions, annoncer qu’un appareil est « plus puissant » ne décrit pas nécessairement votre expérience.

Pour les photos et les appels vidéo, le compromis est réel

La caméra frontale est dissimulée sous l’écran. L’avantage saute aux yeux pendant une partie ou un film : aucun poinçon ne coupe la surface d’affichage. En contrepartie, le vidéaste critique la qualité des selfies. Le système photo arrière, affleurant, favorise aussi une prise en main plus régulière en jeu, mais ne doit pas être choisi uniquement pour rivaliser avec les meilleurs photophones.

Si vous alternez parties et photos de famille, recherchez donc des exemples de visages en intérieur et de sujets en mouvement. Une belle photo extérieure ne suffit pas à départager les appareils dans ces situations plus difficiles.

Avant d’en faire votre seul téléphone, vérifiez aussi le suivi

La vidéo évoque un suivi logiciel limité, mais les durées peuvent différer selon le marché. Il serait imprudent de transformer une indication américaine en engagement valable pour un exemplaire français. La durée des mises à jour Android et celle des correctifs de sécurité doivent être confirmées séparément pour la version vendue.

Le ventilateur mérite également de l’attention. La page du constructeur distingue les protections du téléphone et celles de ce circuit : évitez de traiter une certification d’étanchéité comme une autorisation générale d’exposer les ouvertures au sable ou à la poussière.

Le REDMAGIC 12 Pro a surtout du sens pour celui qui veut jouer longtemps, accepte de régler ses jeux et connaît les limites de l’émulation. Pour consulter des messages, naviguer et prendre des photos, ses composants spécialisés ne garantissent pas un meilleur achat qu’un smartphone plus polyvalent. Avant de remplacer votre appareil, commencez par vérifier vos jeux précis : c’est leur fonctionnement, bien plus qu’une démonstration spectaculaire, qui décidera de l’intérêt du changement.

Pour la durée plutôt que le seul pic de puissance, notre point sur la stabilité du REDMAGIC 12 Pro après vingt minutes complète cette lecture des compromis.

Crédit photo : REDMAGIC.