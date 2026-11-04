Un premier essai oppose les excellents pics graphiques du RedMagic 12 Pro à sa tenue des performances sur vingt minutes. Voici ce que les chiffres permettent réellement de conclure.

RedMagic 12 Pro : plus rapide en pointe, mais moins stable sur vingt minutes dans ce test

Le RedMagic 12 Pro monte plus haut dans les tests graphiques, mais tient moins bien son meilleur niveau sur la durée que le 11 Pro. C’est le contraste relevé par TechRadar dans son essai publié le 3 novembre : un point à regarder avant de choisir ce téléphone pour de longues sessions de jeu.

La puissance maximale ne raconte pas toute l’histoire. Pour un joueur, la régularité après plusieurs minutes compte aussi : un excellent premier résultat ne garantit pas que le téléphone conservera cette avance jusqu’à la fin d’une partie.

Un score de stabilité de 54 % sur vingt minutes

Dans le test 3DMark Wild Life Extreme Stress Test, qui répète une charge graphique pendant vingt minutes, TechRadar obtient 54 % de stabilité sur le RedMagic 12 Pro, contre 66 % sur le 11 Pro. Le nouveau modèle atteint un meilleur sommet, mais son résultat le plus faible descend sous celui de son prédécesseur.

Ce pourcentage compare le résultat le plus bas au meilleur résultat de la série. Il ne signifie donc ni que les jeux tournent à 54 % de leur vitesse normale, ni que le téléphone perd systématiquement la moitié de ses images par seconde. Le test met en évidence un écart entre la pointe de performance et ce que l’appareil maintient sous cette charge précise.

Dans les autres mesures graphiques de l’essai, le gain sur les générations précédentes varie de 16 à 28 % selon le benchmark. Les résultats processeur progressent beaucoup moins.

Un jeu réel ne se résume pas à un stress test

Le tableau n’est pas celui d’un téléphone incapable de jouer. Le journaliste décrit notamment Wuthering Waves comme fluide avec des réglages élevés. Un benchmark intensif et une partie sollicitent le matériel différemment : leur intérêt est de se compléter, pas de se remplacer.

Pour départager deux smartphones gaming, il faut ainsi regarder la tenue des performances dans les jeux qui vous intéressent, avec les mêmes réglages et sur une durée comparable. Une courte séquence ne permet pas de juger ce qui se passe après vingt ou trente minutes.

Ce premier essai ajoute donc une réserve concrète à la fiche technique du RedMagic 12 Pro. Avant de commander, vous pouvez aussi retrouver ses prix européens et son calendrier de commercialisation : l’écart de puissance au démarrage mérite d’être mis en regard du budget, et surtout de votre façon de jouer.

Source : TechRadar, essai du RedMagic 12 Pro publié le 3 novembre 2026.