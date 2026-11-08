Realme 17T : ces premières photos montrent le changement autour des caméras

Deux rangées arrondies remplaceraient les ouvertures séparées à l’arrière du Realme 17T. C’est le changement le plus lisible sur les photos obtenues par 91mobiles auprès du leaker Sudhanshu, publiées le 3 novembre. Realme n’a pas encore présenté officiellement ce téléphone.

Le bloc photo garde une silhouette carrée. À l’intérieur, les objectifs et le flash apparaissent regroupés dans deux éléments horizontaux en forme de pilule. Le modèle photographié est noir ; ces clichés ne permettent pas d’établir la liste des couleurs qui seront commercialisées.

À l’avant, l’écran conserve un poinçon centré pour la caméra. Les bordures semblent plus discrètes que sur le 16T, notamment en bas. Il s’agit d’une impression sur des images, pas d’une mesure : sans dimensions ni photos prises dans les mêmes conditions, impossible de chiffrer un gain de surface d’affichage.

Un nouveau dessin ne prouve pas une meilleure photo

Le déplacement des ouvertures renseigne sur l’apparence du téléphone, pas sur la taille des capteurs, l’optique ou le traitement d’image. Il ne permet notamment pas de conclure à l’arrivée d’un téléobjectif. Pour comparer la photo, les cadrages disponibles comptent davantage que le seul nombre de cercles : c’est ce que détaille notre comparaison du Honor Magic9 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra, sur un autre segment de prix.

L’exclusivité de 91mobiles n’établit ni processeur, ni capacité de batterie, ni prix pour le 17T. Les caractéristiques du Realme 16T rappelées dans cette publication concernent son prédécesseur. Elles ne doivent pas être lues comme celles de ce nouveau modèle, dont une commercialisation en France reste à annoncer.