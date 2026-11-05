Honor Magic9 Pro Max ou Galaxy S26 Ultra : lequel offre le cadrage dont vous avez besoin ?

Le Honor Magic9 Pro Max et le Galaxy S26 Ultra répondent différemment au même problème : rapprocher un sujet sans avancer. Le Honor mise sur un téléobjectif 3,5× de 200 Mpx. Samsung en propose deux, à 3× et 5×. Le nombre de mégapixels dit combien de pixels le capteur peut enregistrer. Le grossissement dit d’abord quelle portion de la scène entre dans le cadre.

Téléobjectif Honor Magic9 Pro Max (Hong Kong) Galaxy S26 Ultra (France) Zoom optique autour de 3× 3,5×, 200 Mpx 3×, 10 Mpx Deuxième téléobjectif optique Aucun indiqué 5×, 50 Mpx

Pour un portrait, le recul peut compter plus que le zoom maximal

À distance égale, un grossissement autour de 3× ou 3,5× conserve plus de décor qu’un 5×. Dans une pièce, cette marge peut faire la différence entre garder deux personnes dans le cadre et devoir reculer. Pour un sujet éloigné, comme un détail sur un bâtiment, le 5× du Samsung donne directement un cadrage plus serré. Sur le Honor, un cadrage au-delà du 3,5× demande un recadrage ou du traitement.

Un capteur de 200 Mpx ne suffit pas pour désigner un gagnant

La définition du téléobjectif Honor donne un repère sur le matériel. La lumière, le mouvement et le traitement influencent aussi le résultat. Pour départager la netteté ou la qualité de nuit, il faudrait des photos prises depuis le même point et dans les mêmes conditions. Ce tableau compare les possibilités de cadrage annoncées par les constructeurs.

La fiche Honor citée est celle de Hong Kong. Une éventuelle version française doit être vérifiée séparément avant de comparer prix ou disponibilité.

Sources : fiche Honor Hong Kong et fiche Samsung France.