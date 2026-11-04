Cette application gratuite pour Android Auto prépare la reprise automatique de votre radio

RadioShake prépare une reprise automatique à l’ouverture. La version 3.9 attend Google, et son catalogue français comporte une limite à connaître.

Retrouver sa station préférée sans appuyer à nouveau sur Lecture : c’est l’amélioration que prépare RadioShake pour Android Auto. Le développeur a présenté sa version 3.9 sur Reddit, puis précisé dans les commentaires qu’elle attendait encore la validation de Google. L’application existe déjà ; cette nouvelle option ne doit donc pas être confondue avec une mise à jour disponible pour tout le monde.

Le détail compte, car RadioShake répond à une demande très concrète : écouter la radio sur Internet depuis l’écran de la voiture, sans créer de compte ni souscrire un abonnement à l’application. Mais son catalogue n’est pas identique dans tous les pays.

La lecture pourra repartir lorsque l’application s’ouvre

Selon l’annonce du développeur, la reprise automatique sera désactivée par défaut. Une option dans les réglages permettra de démarrer la dernière station quand l’autoradio ou la tablette ouvre RadioShake. Il ne s’agit pas d’une promesse de lecture dès que l’on entre dans n’importe quelle voiture : le lancement de l’application par le système reste nécessaire.

La version annoncée doit aussi rendre la reconnaissance des chansons plus résistante aux coupures de connexion, aux arrêts du Bluetooth et aux changements de destination Cast. Les boutons Suivant et Précédent suivront la liste d’origine — favoris, genre ou pays — plutôt qu’un parcours sans rapport avec l’écoute en cours.

En France, les 45 000 stations ne sont pas toutes proposées

La fiche Google Play annonce plus de 45 000 stations au total, mais précise qu’au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen, l’annuaire intégré se limite aux radios du pays de l’utilisateur. Le sélecteur de pays et la carte mondiale y sont masqués pour des raisons de droits de diffusion. Un lecteur français ne doit donc pas s’attendre au même annuaire international qu’un utilisateur situé ailleurs.

Les podcasts et l’ajout d’un flux personnel restent proposés. Les épisodes de podcasts peuvent être téléchargés pour une écoute hors connexion ; une radio en direct, elle, a besoin d’un accès réseau. Le bénéfice est différent : conserver ses épisodes dans un tunnel ne rend pas une émission diffusée en direct accessible sans Internet.

Gratuite aujourd’hui, sans promesse irréaliste pour la suite

RadioShake ne demande actuellement ni compte ni publicité affichée pour écouter. Son site officiel évoque toutefois la possibilité d’une formule publicitaire ultérieure. Mieux vaut retenir son fonctionnement actuel que lui attribuer une gratuité sans publicité garantie à vie.

L’application peut compléter les usages musicaux d’Android Auto. Elle ne corrige pas pour autant les problèmes de connexion signalés après One UI 9 : si le téléphone ne parvient pas à lancer Android Auto, changer de lecteur radio ne résout pas la liaison avec la voiture.

Pour la reprise automatique annoncée, la prochaine étape reste la validation de la version 3.9 dans Google Play. Son auteur ne donne pas de date ferme.