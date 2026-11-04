Quick Share veut entrer directement dans les applications Android et iPhone en 2027

Google prépare un SDK pour intégrer le partage de proximité aux applications. L’objectif est d’éviter le détour par l’interface complète de partage du système.

Quick Share ne veut plus seulement être une destination dans le menu de partage du téléphone. Google prépare un kit d’intégration pour les applications Android et iOS, attendu au premier semestre 2027. Une application pourra ainsi proposer le transfert de fichiers de proximité dans son propre parcours.

L’annonce, faite lors d’Android Dev Summit 2026, est détaillée par 9to5Google le 2 novembre. Elle concerne ce que les développeurs pourront ajouter à leurs applications, pas une nouvelle application universelle déjà disponible sur tous les iPhone.

Partager sans ouvrir toute l’interface du système

Le SDK doit surtout raccourcir le parcours d’envoi. Aujourd’hui, une application peut renvoyer vers la feuille de partage du système, puis vers l’expérience Quick Share en plein écran. Le SDK doit permettre d’afficher directement une fenêtre remontant du bas de l’écran, avec un aperçu des fichiers envoyés.

Pour l’utilisateur, l’intérêt est de rester dans l’action en cours : sélectionner le contenu et lancer son transfert sans multiplier les interfaces. Encore faudra-t-il que le développeur de l’application décide d’intégrer cet outil.

Google prévoit aussi un kit pour iOS

L’annonce mentionne explicitement un SDK iOS. C’est la différence à retenir par rapport à une simple amélioration du composant Android : des applications sur iPhone pourront intégrer cette méthode de transfert.

Il ne faut pas pour autant en déduire qu’Apple remplace AirDrop, ni que toutes les applications Android et iPhone seront immédiatement compatibles entre elles. La présence d’un kit de développement ouvre une possibilité ; son adoption et les conditions finales détermineront les usages réels.

Un transfert local, même sans réseau mobile

Google met en avant le chiffrement de bout en bout, le fonctionnement hors ligne et l’envoi des photos ou vidéos sans compression imposée. Le SDK doit prendre en charge la création d’un point d’accès et exploiter Wi-Fi Direct sur les appareils compatibles.

Ces caractéristiques décrivent le transport des fichiers. Elles ne promettent pas une vitesse constante : les capacités radio et les conditions de connexion continuent de compter. La présentation d’origine publiée sur Android Developers constitue le point de départ de l’annonce.

Le projet se distingue aussi de la sauvegarde automatique des photos Android vers Windows : cette dernière organise une copie vers le PC, tandis que le SDK permet aux applications de construire leur propre fonction de partage. Son arrivée reste à venir en 2027.