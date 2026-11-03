Vos photos Android sauvegardées automatiquement sur PC : Google confirme la fonction dans Quick Share

Les photos s’accumulent sur le téléphone ; leur copie sur le PC attend souvent le prochain grand tri. Google veut automatiser ce transfert avec Quick Share. La sauvegarde des photos et vidéos Android vers Windows apparaît dans les notes officielles de Google Play Services 26.43, datées du 2 novembre.

La fonction n’est donc plus seulement une piste découverte dans le code. Google la décrit désormais lui-même, même si son calendrier de mise à disposition reste à préciser.

Quick Share ne servira plus seulement aux envois ponctuels

Aujourd’hui, partager des fichiers et en conserver une copie régulière sont deux usages distincts. Avec cette évolution, la sauvegarde automatique des photos et vidéos sur Windows rejoint les fonctions annoncées pour Quick Share. Pour les utilisateurs qui trient ou retouchent leurs images sur ordinateur, l’intérêt est immédiat : moins de transferts à relancer manuellement.

Menow avait suivi les premiers préparatifs de cet outil de sauvegarde. La nouveauté figure maintenant dans les notes des services système Google.

Il s’agit bien des images et des vidéos. Pas d’une sauvegarde intégrale des applications, des messages et des réglages du smartphone.

Sur les Galaxy, la question de la compatibilité reste ouverte

C’est le point à surveiller pour les utilisateurs Samsung. Les analyses de code rapportées par Android Authority avaient fait apparaître des restrictions concernant les téléphones et les PC de la marque. La nouvelle note officielle ne donne pas de liste de modèles compatibles et ne permet pas de savoir si ces exclusions seront conservées.

Une annonce officielle, mais pas encore un mode d’emploi complet

Google ne détaille ni le choix du dossier de destination, ni le traitement des doublons, ni les conséquences d’une suppression sur l’un des appareils. Ces réglages feront pourtant la différence entre une simple copie de secours et une synchronisation des bibliothèques.

Aucune date d’activation générale en France n’est annoncée. La présence de la fonction dans les notes de version confirme sa direction ; elle ne signifie pas que chaque compte Android dispose déjà du bouton correspondant.