Quick Share et AirDrop : comment envoyer des photos entre un Galaxy, un Xiaomi et un iPhone

Vous ouvrez Quick Share sur votre Galaxy ou votre Xiaomi et l’iPhone posé à côté n’apparaît pas. Vérifiez d’abord la visibilité d’AirDrop, puis cherchez sur Android l’option de partage avec les appareils Apple. Un téléphone sous One UI 9 ou HyperOS 4 peut proposer Quick Share sans prendre en charge ce transfert direct. La présence d’iOS 27 sur l’iPhone ne suffit pas à rendre le modèle Android compatible.

Sur l’appareil qui reçoit, rendez le partage visible

Pour envoyer vers un iPhone, ouvrez Réglages → Général → AirDrop → Tout le monde pendant 10 minutes sur l’iPhone. Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur les deux téléphones et désactivez le partage de connexion. Sur Android, ouvrez la photo puis Partager → Quick Share. Si l’iPhone apparaît, sélectionnez-le et acceptez la notification sur l’iPhone.

Dans l’autre sens, rendez le Galaxy ou le Xiaomi visible dans Quick Share et activez le partage avec les appareils Apple. Puis ouvrez le fichier sur l’iPhone, touchez Partager → AirDrop et acceptez la demande sur Android.

Si l’autre appareil reste invisible, vérifiez le réglage Android

Samsung place l’option dans Appareils connectés → Quick Share sur les modèles compatibles. Son aide française indique Quick Share 13.8.51.27 et les services Google Play 26.11.xx parmi les prérequis. Xiaomi indique Plus d’options de connectivité → Quick Share. Son assistance demande aussi de vérifier le compte Google et la mise à jour du système Google Play, puis de redémarrer après installation. La région et le modèle peuvent jouer. Menow a documenté un exemple sur le Galaxy A55 en Europe.

Le QR code peut dépanner d’Android vers iPhone

Si Quick Share propose un QR code de téléchargement pour les appareils Apple, scannez-le avec l’iPhone. Il ouvre une page Google dans le navigateur. Les deux appareils doivent être connectés à Internet. Selon Google, les fichiers sont chiffrés de bout en bout et restent disponibles pendant 24 heures, avec une limite de 10 Go par période de 24 heures. Pour une série de vidéos lourdes, vérifiez que les deux téléphones sont en Wi-Fi avant de lancer l’envoi.

Sources : Google, Samsung France, Xiaomi et Apple.